Diez sacerdotes en Yucatán se han contagiado de Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- La muerte del padre Jesús de Atocha Caballero Encalada, a causa del Covid-19, es la primera de la Arquidiócesis de Yucatán, aunque más de una decena de sacerdotes han resultado contagiados desde que inició la pandemia el pasado mes de marzo, informó el vocero, presbítero Jorge Martínez Ruz.

Precisó que luego de permanecer cuatro semanas internado en un hospital, el párroco de la Rectoría de Nuestra Señora Reina de la Paz perdió la batalla contra el coronavirus, pero su salud era delicada previo a contraer la enfermedad, situación contraria que vivieron los otros religiosos que se contagiaron del mismo virus y no tuvieron consecuencias fatales.

El vocero agradeció a nombre de la Arquidiócesis a la gente estuvo al pendiente del padre Caballero con sus oraciones, con ayuda económica incluso; hubo, dijo, mucha sensibilidad la cual valoran, es el primero que estuvo grave y la comunidad respondió con mucha delicadeza, porque los demás, o eran asintomáticos o no se pusieron graves.

“Estaba sufriendo mucho y su condición no iba a ser buena después, fue decisión de Dios si se lo llevó ahora a descansar y para que no sufriera más adelante, es una pérdida que lamentamos mucho, pero es lo que el Señor ha dispuesto”, indicó.

Arzobispo de Yucatán da negativo a Covid

Por otra parte, el padre Jorge Martínez aseguró que el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, se encuentra bien de salud, se hizo la prueba y el resultado salió negativo por lo que desde la semana pasada retomó sus actividades normales.

“Solamente los curas que tuvieron los síntomas claros se hicieron la prueba, que al inicio de la pandemia era algo caro; otros, al sentir alguno de los síntomas optaron por ponerse en cuarentena de forma voluntaria, por lo que sólo tenemos conocimiento de cerca de 10 sacerdotes que han tenido esta enfermedad”, comentó.

Destacó que de los cuatro sacerdotes que salieron positivos al coronavirus, en el mes de enero, incluido el arzobispo, tres superaron la enfermedad y el padre Caballero que perdió la vida; estaban siendo monitoreados para conocer cómo evolucionaban. Agregó que por el momento no tiene conocimiento de que alguno esté contagiado.

“Esto no es un juego, debemos seguirnos cuidando, por lo que exhorto a todos porque aunque estén cansados hay que echarle ganas, no podemos bajar la guardia; incluso la vacuna no significa la desaparición de la pandemia, es nada más reforzar a los que la reciben para que tengan inmunidad, pero el resto de la población no estará vacunada, por lo que tenemos que seguir con los cuidados”, expuso.

Alrededor de 280 sacerdotes tiene la Arquidiócesis, de los cuales aproximadamente 70 son foráneos, y cerca de la mitad son de la tercera edad. Todos los que están en edad de recibir la vacuna ya se registraron.

