Incendian rancho del candidato del PRI-PAN a la alcaldía de Izamal

Personas vinculadas a Morena han subido de tono su nivel de violencia en Yucatán, señaló ayer el candidato del PRI y PAN a la Alcaldía de Izamal, Warnel May Escobar, al interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de que sujetos prendieron fuego a una palapa de su rancho Santa Cecilia la cual quedó reducida a cenizas.

Esta es la segunda querella que Warnel May interpone ante el Ministerio Público en menos de una semana, toda vez que el pasado 9 de mayo dos sujetos apedrearon su camioneta en horas de la madrugada cuando se encontraba estacionada a las puertas de su domicilio y cuyo atraco fue grabado por las cámaras de seguridad.

Ayer, May Escobar relató que el pasado miércoles 15 de mayo por la noche se encontraba en una caminata de campaña en la comisaría de Kimbilá, cuando uno de sus colaboradores le informó que la palapa del rancho Santa Cecilia se estaba quemando, por lo que acudió personalmente a constatar lo que estaba sucediendo.

También en la jornada de ayer por la tarde, Warnel May difundió un video en sus redes sociales desde el sitio donde se suscitó el incendio, ubicado en la carretera Izamal-Tekal de Venegas, y en el que incluso se notaba el humo que se desprendía de las cenizas. Al respecto, el candidato manifestó que era el patrimonio de su esposa y de sus hijas.

“He presentado una denuncia ante la Fiscalía de Izamal por los hechos que se suscitaron el día de ayer (miércoles). Yo quiero decirles a todos pero principalmente a los que hoy compiten por la Alcaldía de Izamal, lo que menos queremos los izamaleños es violencia, lo que menos queremos los izamaleños es polarización, lo que menos queremos los izamaleños es fanatismo por un partido o por una persona, sino por el contrario los izamaleños queremos paz, tranquilidad, buenos servidores públicos que te escuchen, que te entiendan y que te ayuden”, afirmó Warnel May.

Hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para esclarecer el atentado a su patrimonio.

“Si los que hicieron esto pensaron que me iban a afectar se equivocaron, pues afectaron a mi esposa y a mis hijas, estos actos no generan el que puedan verme asustado, contrariado o amenazado, por el contrario, estoy más firme y listo que nunca para seguir caminando y seguir visitando a la gente”, afirmó Warnel May