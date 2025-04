Diputados aprueban despenalización del aborto en Yucatán

La tarde de este miércoles, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12, luego de que se realizará la votación en el pleno con un resultado de 22 votos a favor mientras que en contra hubo 13 legisladores.

Los votos a favor fueron otorgados por diputados de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano; mientras que en contra votaron en bloque los legisladores del PAN y del PVEM.

Este dictamen, el cual tuvo una modificación de último minuto, permite el aborto hasta la semana 12 de gestación, sin que este sea penalizado, convirtiéndose Yucatán en el estado número 23 en aprobar dicha modificación en esta materia.

NO PASA ELIMINACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA VIDA

Cabe destacar que previamente el Legislativo yucateco no aprobó el dictamen que buscaba modificar el artículo 1 de la constitución local en materia de reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida desde su concepción, pues dicha iniciativa no pudo contar con los 24 votos necesarios. Es decir, no alcanzó la mayoría calificada.