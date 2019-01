Ana Hernández-José Salazar/MÉRIDA

El voto que los cuatro diputados Partido Revolucionario Institucional (PRI) dieron para la aprobación del presupuesto estatal forma parte de una postura acorde con la visión de futuro plasmada en los documentos básicos del partido, de hacer alianzas para trabajar en equipo, y este paso que dieron para expresar sus convicciones, diferente al de sus compañeros, estará presente en el proceso de renovación del partido, señaló el diputado local del tricolor Luis Borjas Romero.

El sector empresarial destacó la importancia de que se haya llegado a un consenso en la aprobación con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos. Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, comentó que el paquete fiscal del gobierno del Estado fue “inusual debido a los recortes hechos por la Federación”.

“Esto dio pie a que movieran muchas cosas, pero lo importante es que parece ser un presupuesto equilibrado que se hizo pensando en los ciudadanos. Estamos satisfechos por eso y estaremos al pendiente de cómo se ejerzan los recursos”, expuso.

Sobre el voto dividido de los diputados, la empresaria señaló que cada partido tiene una situación diferente al interior y esto puede dar pie a diversos mensajes e interpretaciones al respecto.

En la aprobación histórica que se dio por el presupuesto, se evidenció en este proceso que el ganador fue Yucatán. La aprobación del presupuesto estuvo en riesgo, se aprobó a menos de dos horas de que venciera el plazo.

Como informamos, el pasado domingo 30 de diciembre, a las 22 horas con 10 minutos el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Enrique Castillo Ruz, decretó la clausura del primer periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, en el cual segundos antes, con 15 votos a favor: 5 del PAN, 4 de Morena, 4 del PRI (seis del tricolor votaron en contra), así como los del PRD y PVEM, se aprobó el presupuesto de estatal, en cuya integración participó el Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto. El Ejecutivo ejercerá 40 mil 586 millones 550 mil 939 pesos.

El proceso de consenso del gobierno estatal permeó en las bancadas, los diputados de los diversos partidos, quienes se reunieron con los funcionarios estatales que armaron el paquete para aclarar sus dudas y dieron la información que solicitaron, lo cual permitió tomar decisiones a la hora de la votación.

Aún así la tarea de análisis y aprobación no fue sencilla, el debate previo en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, que encabeza el panista Víctor Merari Sánchez Roca, inició desde el pasado 24 de diciembre, con el desahogo de algunos puntos y ajuste, por la aprobación del presupuesto federal, pero el debate del paquete estatal, no avanzó aunque tuvo el respaldo de su coordinadora de bancada, Rosa Adriana Díaz Lizama, quien no solo perdió la compostura durante las reuniones de trabajo sino que el día crucial perdió tres aliados, a su diputado Manuel Díaz Suárez y a las de Movimiento Ciudadano Silvia López Escofié y Milagro Romero Bastarrachea, quienes se fueron de viaje.

En la mañana del día 30, alrededor de las 7, finalmente por mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, incluyendo el voto de dos diputadas del PRI, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, no cambió su postura, cuando ese mismo día se citó al pleno a las 12 del día, aunque la sesión comenzó cerca de las 15 horas y se quedó con seis de 10 votos.

'No es traición'

Borjas Romero, Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín y Warnell May Escobedo cambiaron la historia legislativa en la aprobación de los presupuestos estatales, pues su decisión permitió que el paquete fiscal fuera aprobado con 15 votos a favor y siete en contra.

Borjas Romero señaló que la votación diferenciada que realizaron no es “traición” a su partido, sino que fue resultado del análisis a profundidad de la propuesta del Ejecutivo y la aclaración de dudas.

“Fue una ventana que abrimos al diálogo y las gestiones que consideramos que es necesario reforzar; nuestro mensaje desde el inicio de la Legislatura es que vamos a darle las herramientas que necesitan para que lleven a cabo sus funciones y la herramienta principal está en el presupuesto”, afirmó.

“Con estos elementos, el Gobernador tiene el respaldo para cumplir los objetivos que se planteo en campaña, si no se logra es responsabilidad de él”, dijo.

Por su parte el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Yucatán, Mario Mex Albornoz, señaló que el voto a favor de los cuatro diputados de su partido al presupuesto de Yucatán fue para privilegiar el avance, no para retroceder ni estancar al Estado, como pretendía realizar la bancada del PRI, que tenía una postura de choque, que al final se vio en el voto diferenciado de sus diputados.

El entrevistado indicó que el voto a favor del paquete fiscal de Yucatán, a dos horas de que venciera el plazo constitucional, tampoco significa que sus legisladores sean comparsa de uno u otro partido.