Israel Cárdenas/Mérida

La diputada local y secretaria general del PRI, Lila Rosa Frías Castillo, señaló ayer que la bancada tricolor en el Congreso del Estado no reanudará diálogo con la directiva del partido en Yucatán hasta que renuncie el presidente estatal, Francisco Torres Rivas, porque sus acciones obedecen a “intereses ocultos”.

“Nosotros hemos dispuesto que para iniciar el diálogo con la bancada lo primero que pedimos es la separación del cargo de Francisco Torres Rivas, vemos inviable ya entrar en un diálogo, vemos la relación rota, lastimada, y ya no podemos confiar en una dirigencia que nos confronta, que engaña, que manipula a los alcaldes, sobre todo que al menos por parte de los diputados siempre hubo la voluntad de trabajar en coordinación con el dirigente. En lo personal, como secretaria general ha habido una exclusión, sin embargo, siempre ha habido voluntad de trabajar pero en este momento la confianza y la voluntad se han perdido”, afirmó Frías Castillo.

Expuso que tras aprobar el Paquete Fiscal de Yucatán 2020, el pasado miércoles, ahora lo que sigue es que los diputados locales den a conocer a sociedad de Yucatán el verdadero escenario que se vivió en el Congreso del Estado el cual es muy diferente al que el presidente estatal del PRI, Francisco Torres, “ha vendido, pues ha engañado y manipulado a diversos sectores para generar un enfrentamiento con el Congreso del Estado y con el Gobierno del Estado.

“Yo quisiera que se entrara en un diálogo, que los ciudadanos se acerquen a sus diputados locales, que les pidan una explicación, que les pidan que les expliquen el impacto real que tendrán los nuevos derechos pero también que les expliquen cuál iba a ser el impacto ante la ausencia de esta recaudación para el estado de Yucatán”.

La diputada Lila Rosa Frías agregó que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene una preocupación muy profunda por lo que está pasando en Yucatán y que tras un diálogo telefónico surgió la propuesta de reunirse con él en los próximos días para establecer los pasos a seguir.

“Me siento sorprendida, traicionada, que la dirigencia del PRI estatal nos trate de esa manera, sobre todo que todo se hizo en consenso, el cuerpo técnico de Francisco Torres nos apoyó para generar nuestras propuestas y es muy doloroso ver que hoy tenemos una dirigencia que nos da la espalda al capital político que tiene nuestro partido que son nueve diputados y que engaña, manipula y confronta a los alcaldes, no sé cuáles son los intereses ocultos, no sé y no entiendo lo que hay detrás de todo esto”.

La secretaria general del PRI agregó que Yucatán está enfrentando para 2020 un presupuesto castigado por el Gobierno Federal, y recordó que en la discusión del Paquete Fiscal 2020 en el Congreso local el PAN ya había construido su mayoría para aprobarlo, por lo que no necesitaba al PRI.

“Nosotros decidimos votar con la negociación y las propuestas que se realizaron, que generaran un impacto menor a la ciudadanía. Hay que entrar en un diálogo, hay que hablar, conocer los por qué, el fondo por lo cual nosotros nos sumamos con propuestas al Paquete Fiscal 2020, no es un momento fácil para nadie, para nosotros como diputados ha sido un momento muy difícil, no somos artistas, somos gente que tomamos decisiones y sabemos que el tomar decisiones hay consecuencias pero nuestras decisiones siempre han estado enfocadas en favorecer a la mayoría, sobre todo a la mayoría que tiene mayor necesidad”.