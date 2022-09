En la segunda sesión del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, ayer diputados yucatecos del PAN, PRI y Morena presentaron cuatro iniciativas y un punto de acuerdo para crear nuevas leyes y la reformas de otras, entre las que figura dar paso a una nueva legislación en materia ganadera.

En asuntos generales de la sesión plenaria, el diputado por el PAN, Esteban Abraham Macari presentó una iniciativa para abrogar la Ley ganadera del Estado, y crear la nueva Ley de desarrollo ganadero del Estado de Yucatán, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades de los productores y autoridades en materia de movilización y transporte de ganado.

Dijo que la ley vigente desde 1972 no atiende las necesidades actuales y que “está llena de lagunas” que no satisfacen los requerimientos del sector, asimismo que la citada legislación no considera el “identificador oficial” que desde el año 2007 está vigente en el país. Abraham Macari agregó que actualmente 82 de los 106 municipios del estado se dedican a la actividad ganadera.

Por su parte, la diputada local por el PRI, Karla Franco Blanco presentó dos iniciativas de reformas de las cuales la primera es para modificar la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en materia de prevención del embarazo infantil; y la otra a la Ley de los trabajadores al servicio del estado y municipios de Yucatán, en materia de licencia de paternidad.

Por su parte, la diputada local por Morena, Alejandra Novelo Segura presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Yucatán, para reorganizar el tipo penal de feminicidio, así como homologar diversas disposiciones en la materia a nivel local con la federal.

El diputado por Morena, Rafael Echazarreta Torres presentó un punto de acuerdo para que las comisiones de Medio Ambiente y la de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura trabajen de forma unida para estudiar, analizar y dictaminar asuntos del agua en Yucatán.

En la sesión plenaria de ayer pleno del Congreso local emitió la declaratoria relativa a la aprobación de la minuta de decreto que expidió en sesión de fecha 9 de agosto pasado, y que contiene la modificación a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de movilidad y seguridad vial.

El pleno del Congreso local aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción respecto de los 105 informes individuales de auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020; correspondientes a 30 entidades, y 75 municipios y paramunicipales, todas del estado de Yucatán; así como un informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública estatal 2020.

En la sesión los diputados también avalaron el dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta pública, Transparencia y Anticorrupción, por el que no se designa para continuar un período inmediato posterior a su encargo a los titulares de los órganos de control interno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), Luis Javier Magaña Moguel y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Saidy Yañez Méndez.