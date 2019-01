Nalleli Calderón/MÉRIDA

A pesar de los avances en la lucha por la protección de los derechos de las personas con discapacidad, todavía existen barreras que impiden su adecuado desarrollo y desenvolvimiento.

Algunos estudios realizados en diversos países indican que la contratación de personas con discapacidad tiene diversas ventajas, ya que presentan alta motivación para realizar su labor.

No obstante, muchas veces el problema no radica en quienes presentan una discapacidad, sino en quienes no la tienen, pues establecen límites creyendo que la gente discapacitada no puede realizar su tarea, sin pensar que (en algunos casos) ha pasado por un proceso de capacitación y medición de aptitudes para lograr su eficaz rendimiento.

Como parte de los avances que presenta Yucatán en materia de inclusión, se emitió el decreto por el que se crea y regula el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual entró en vigor el pasado martes.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, aseguró que se avanza en la visibilización y respeto de los garantías individuales de las personas con discapacidad.

Las principales solicitudes de quejas que recibe el organismo se centran en exigir la inclusión laboral y educativa, así como a servicios de salud básicos.

“En Yucatán, la sociedad civil organizada ha desarrollado un trabajo fuerte, ya que en el Estado el porcentaje de personas con discapacidad es alto, en comparación con el resto del país; también, la labor que hace es constante, ya que levanta la voz para defender los derechos”, explicó.

Espacios laborales

La inclusión de las personas con discapacidad a un puesto laboral no es fácil, ya que las empresas y trabajadores, en muchas ocasiones, no creen que sea posible que puedan desempeñarse en un área específica, aseguró el encargado del Programa Nacional de Atención con Calidad a Personas con Discapacidad en el Estado, José Martín Medina Acereto.

El también encargado de la Agencia de Integración Laboral y del área de fotocredencialización para personas con discapacidad del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), quien padece falta de tono muscular en las piernas como secuela de poliomielitis, destacó que para el adecuado desarrollo de las personas con discapacidad son indispensables las oportunidades y el apoyo familiar.

Cabe destacar que Medina Acereto se ha desempeñado como funcionario público en el mencionado cargo durante 10 años y ha sido constante promotor del respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Su inclusión en un trabajo normal no fue fácil, ya que no había las condiciones adecuadas para desempeñarse, tanto en el aspecto de infraestructura como la visión de los demás trabajadores hacia su persona.

Por otro lado, lamentó que existan personas que lucran con su discapacidad y que les resulte más fácil salir a la calle a pedir limosna para vivir.

Aseguró que muchos de los que se encuentran en esas condiciones es debido a que años atrás “tocaron puertas” y pidieron oportunidades que no les fueron otorgadas, así como tampoco tenían la ayuda de sus familiares para salir adelante.

“Desgraciadamente, todavía no hay un proceso adecuado de inclusión educativa, social ni laboral; por eso muchos compañeros se han acostumbrado a vivir de la dádiva, a que sólo estiran la mano, y los entiendo, porque muchos buscaron oportunidades laborales y no se las dieron”, subrayó Medina Acereto.