Afirman que las adolescentes embarazadas son más discriminadas en las ciudades

MÉRIDA, Yucatán.- La asociación “Ayuda a la Mujer Embarazada” (AME) atiende, al mes, alrededor de 100 mujeres, de las cuales cerca de 30 por ciento son menores de edad.

La directora, Christabel Osorno Cervera, señaló que el foco rojo en embarazos adolescentes se mantiene desde hace muchos años, es por ello que a pesar de la pandemia siguen vigentes los cursos de prevención, ahora por vía digital.

“La asociación va cumplir 25 años de establecida debido a los embarazos no planeados; es por ello que creemos que siempre es grave el número de adolescentes que se embarazan, en donde las atendemos desde los 16 años”, indicó.

Dijo que una de las consecuencias más inmediatas era la deserción escolar, ya que muchas se sentían juzgadas; sin embargo, para la titular de esta agrupación, esa situación ha cambiado debido que existe mayor sensibilización en la sociedad en general.

“Lo que nosotros hacemos es erradicar el pensamiento de que un embarazo no planeado es un problema, ya que eso genera señalamientos siendo la mayoría no hacia el bebé si no al acto de estar en gestación, por lo que apoyamos de diversas maneras como atención psicológica, entre otras cosas”.

Dijo que la situación de discriminación ocurre en todo el Estado, desde la gran ciudad hasta el municipio más pequeño; porque es un pensamiento cultural, es un concepto social que se tiene del embarazo no planeado.

“En las comunidades sí se puede trabajar un poco más fácil la aceptación de un hecho como éste en los adolescentes, porque no señalan de forma tan negativa como se ve en muchas ocasiones en la ciudad de Mérida. Sin duda en ambos ámbitos se trabaja el tema de la prevención que es lo más importante”.

Dijo que por la pandemia esta situación se vio frenada ya que antes llegaban alrededor de mil a dos mil menores a partir de los 11 años, sin embargo, debido a que en muchos lugares no se cuenta disponibilidad de internet no pudieron llegar a ellos.

