El dolor es una sensación física, por lo tanto, suele ser la advertencia de que ocurre algo a nivel físico y requiere de nuestra atención. En cambio, el sufrimiento es un estado mental, y al igual que ocurre con la ofensa, hay que ser un cómplice dispuesto a sentirlo. Las personas pueden causarnos dolor en contra de nuestra voluntad y “es muy probable que nos hagan sufrir sin nuestro consentimiento”.

Las personas cercanas nos conocen mejor y son las que nos pueden hacer sufrir más. ¿Por qué?, porque saben cómo somos y en dónde nos duele más. Si uno es dueño de su sufrimiento, también puede despojarse de él. No obstante, a veces el dolor y el sufrimiento están relacionados: hay casos de enfermedades que provocan dolor agudo o crónico, y también provocan malestar (sufrimiento) agudo crónico por culpa del dolor.

Para empezar, el dolor le hace daño al cuerpo, pero el sufrimiento es eco del dolor en la mente. Cuando decimos que las personas “sufren” migrañas, nos referimos a que le provocan dolores terribles y otros síntomas desagradables, que a su vez causan malestar (sufrimiento) debido al dolor, la desazón y la incapacidad.

Si tu sufrimiento procede únicamente de tu dolor, entonces para eliminar el sufrimiento debes aliviar el dolor. Se trata de un problema médico, no filosófico. En resumen, el dolor procede de la enfermedad; el sufrimiento, del malestar. Así, un ataque al corazón produce dolor físico; un “corazón roto” produce angustia emocional y sufrimiento mental.

Quizá no sea capaz de aliviar el dolor a voluntad, pero seguro sabrá aliviar la angustia y el sufrimiento en cuanto sepa qué le provoca el malestar”. Aunque el dolor sí puede ser una causa primaria del sufrimiento, la actitud personal frente a él y la capacidad para tolerarlo puede tener grandes consecuencias en el sufrimiento”.

La tolerancia al dolor es algo que puede aprenderse, esto está en la naturaleza de la persona, más que en su educación. El sufrimiento es lo contrario, igual puede estar influido para sufrir mucho, pero sin necesidad; también se puede aprender a minimizar o suprimir por completo el sufrimiento. Buena es la frase de Maupassant cuando dice: “Nada nos hace tan grandes como un gran dolor”, y Fénelon la complementa al decir: “El que no ha sufrido, no sabe nada; no conoce ni el bien ni el mal; ni conoce a los hombres ni se conoce a sí mismo”.

Es triste, pero real: “El dolor aguza la inteligencia y fortifica el alma”. Porque las almas que no conocen el dolor, son como iglesias sin bendecir. Cuando llega un dolor siempre nos preguntamos cómo combatirlo o cómo disminuirlo. Pero deberíamos preguntarnos cómo convertirlo en algo útil o cómo convivirlo, si no podemos separarlo. Porque el hombre tiene el don de conseguir que su dolor se convierta de vinagre en vino generoso.

El dolor es una parte de nuestra condición de criaturas; deuda de nuestra raza de seres atados al tiempo y a la fugitividad. Porque Dios siempre respeta esa condición temporal del hombre. Somos seres imperfectos, pero somos perfectibles. Por todo lo anterior podemos concluir que: “Podré tener dolor, pero no sufrimiento. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional”