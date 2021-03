Por Joed Amílcar Peña Alcocer

La literatura de Yucatán se ha construido gracias a la dedicación de varias escritoras que en diferentes épocas y formas perfilaron gran parte del ambiente cultural de la región. Durante los últimos años hemos asistido a una feliz recuperación de la genealogía de varias mujeres que hicieron de la pluma su medio de revolución, una de ellas fue Dolores Bolio. Algunos pasajes de su vida literaria han sido rescatados por Sara Poot Herrera, Irma Gómez Rodríguez, Eugenia Montalván y por quien escribe estas líneas.

Nació en 1880 y murió en 1970 en la ciudad de Mérida, sus contemporáneos y contemporáneas la consideraron una de las figuras más prominentes de las letras nacionales, no obstante, el camino para ser reconocida como escritora no fue sencillo y apacible. En sus primeras publicaciones jugó a ocultar parcialmente su autoría, aunque la verdad siempre salía a la luz, así sucedió con su libro Aroma tropical, que firmó bajo el nombre de Luis Avellaneda que en palabras de Eduardo Zamacois “no existió jamás, como no fuese en la imaginación generosa de Dolores Bolio”.

A diferencia de otras autoras yucatecas su carrera literaria no fue emparejada con el servicio público o el periodismo, motivo que explica su lejanía de los reflectores literarios durante la Revolución. Dedicó varios años su hogar, particularmente al cuidado de sus hijos, pasó por un complejo proceso de divorcio y se trasladó a la capital de la República.

Su pensamiento era una amalgama de novedad y tradición, se podrá decir que era una conservadora radical o la más conservadora de las radicales. Feminista por elección, se declaraba sufragista y poco habló de temas más escandalosos para le época.

Más allá de las fronteras de México fue leía y comentada, sabemos que la importante escritora puertorriqueña Ana Roque de Duprey conoció su novela Una hoja de pasado, sobre la que escribió que “es una novela de costumbres, de la alta aristocracia mexicana, escrito con ese delicioso estilo modernista, cortado, conciso, que tanta vida y tanto nervio da a la expresión del pensamiento, sin esas largas parrafadas que encontramos aún en las mejores novelas españolas”. A ojos de esta distinguida comentarista, fundadora de la Universidad de Puerto Rico, la construcción de los personajes femeninos en la novela descubría la feminista que Dolores Bolio fue.

Las relaciones intelectuales de nuestra escritora fueron amplias, algunas de las personas con las que se relacionó fueron Ricardo Mimenza Castillo, Rosario Sansores, Beatriz Peniche Barrera, Carlos R. Menéndez, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Concha Meléndez, José Vasconcelos, Eduardo de Zamacois y Carlos Pellicer, entre varios más.

Sus últimos años fueron complicados, una ceguera muy agresiva la afectó sobremanera, vivió sola y recluida durante mucho tiempo en la Ciudad de México; pero sabemos por algunos testimonios que a edad avanzada pudo gozar de la dicha de pasar tiempo junto a sus hijos y nietos. Que nuestra labor como lectores haga pervivir la memoria de Dolores Bolio, una inteligente e impetuosa escritora mexicana.