MÉRIDA.- Don Manuel recuerda con mucho amor a su Cuquita en Muna. Por eso sale todos los días a sentarse en la banca del parque en donde se sentaban juntos.

Existen historias de amor que mucha gente no conoce, que no llegan al cine, que no se vuelven famosas, pero que son tan conmovedoras como cualquier otra.

En Muna tenemos el caso de don Manuel Chay, quien a sus 95 años recuerda con insuperable amor y prácticamente todos los días a su esposa ‘Cuquita’, quien ya falleció.

“Ella, muy bonita y bien arreglada, siempre estaba dispuesta a salir a pasear al parque a pesar de nuestra edad”, cuenta.

Los enamorados llegaban al parque y a veces se ponían a degustar palomitas o chicharrones.

Recuerdos de ‘Cuquita’ es todo lo que queda a don Manuel, a quien se le salen las lágrimas en los ojos al ver cómo remodelan las bancas y pisos de ese parque donde tantas veces vivió tantos momentos agradables con su mujer en la tranquilidad del pueblo.

El hombre platica que nació el 24 de diciembre de 1924 y a lo largo del tiempo ha visto muchos cambios en su comunidad, y le da pena ver cómo ahora los jóvenes están más bien inmersos en sus celulares. “Antes la única diversión que teníamos era la milpa y el trabajo en el campo.

Finalmente el entrevistado da un muy valioso consejo a quienes tienen alguna mujer de pareja:

“Ámenlas y consiéntanlas, no sabemos qué nos depara el camino de Dios, no sabemos a quién se llevará primero. Amen ahora y no después se arrepientan”.

Mientras don Manuel platicaba, un alegre perrito se le acercó. “Este animalito me ve llegar a diario a este lugar y se ha encariñado conmigo”.

(Con información de Josué Chuc Santos de 4-40 Noticias Motul)