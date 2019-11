Dos bombas que se volvieron bambucos y otras anécdotas

En 1995, el compositor Pastor Cervera cumplió 80 años. Por tal motivo, el Festival Internacional del Bambuco de ese año llevó su nombre y se le organizaron homenajes en Santa Lucía y en el Peón Conteras.

Previamente, se ofreció un coctel en el Hotel Residencial con la asistencia de artistas yucatecos y de Colombia. En algún momento del festejo, tomé una servilleta e improvisé esta “bomba”: “Quiero en la hora postrera / al ocaso de mi vida/ oír con pasión sincera/ una canción encendida/ del señor Pastor Cervera./ ¡Que cante como la fuente,/ que arome cual primavera,/ que embriague como aguardiente!/ y aliente a mi alma herida/ mientras conservo la vida,/ mientras me llega la muerte”.

El joven trovador César Marrufo, segunda voz del entonces trío Los Juglares, tomó mi texto y le puso música. Así nació el bambuco En la hora postrera, que días después fue estrenado por Los Juglares en el Teatro Peón Contreras en homenaje a Pastor.

Varias décadas antes, en 1940, en un baile regional de la Sociedad La Unión, el poeta Ermilo Padrón López -notable coautor de Guty, Palmerín y Pepe Domínguez-, improvisó una bomba para halagar a su guapa pareja de baile ataviada con un policromado terno: “Mestiza, joya castiza,/ emblema de Yucatán,/ un madrigal se idealiza/ cuando asoma tu sonrisa/ bajo el arco de San Juan”.

Poco después, el mismo Ermilo le añadió una segunda estrofa y ambas fueron musicalizadas por Ricardo Pasos Peniche. Así nació el bambuco Mestiza. En 1949, Ermilo Padrón fue el principal promotor de la creación de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, de la que ahora soy presidente.

Con César Marrufo y su hermano José guardo una entrañable amistad desde 1990 cuando coincidimos en Venezuela en el III Encuentro de las Mérida del Mundo. En diciembre de 2005, cuando preparábamos las festividades del Centenario del Natalicio de Guty Cárdenas, César me pidió que escribiera una estrofa adicional para este vigoroso texto de Guty: “Yo quiero ser el águila altanera/ que no le importa una bandada entera/ de avecillas que injurien su altivez./ Y cantar y reír, mientras el mundo/ con sus manchas de cieno nauseabundo/ me salpica las uñas de los pies”.

Con gusto accedí y con música suya compusimos la clave-bolero El águila altanera, en homenaje al gran compositor yucateco: Así cantaba Guty en plena vida/ de triunfos y de fama merecida,/ de música, bohemia y juventud./ Y así alcanzó la gloria prometida,/ dejando para siempre en nuestras vidas/ canciones de imborrable excelsitud.

El tema fue estrenado el 15 de diciembre de 2005, en la serenata del parque de Santa Lucía. Esa noche el Ayuntamiento de Mérida confirió la Medalla del Centenario del Natalicio de Guty Cárdenas al notable compositor yucateco Enrique “Coqui” Navarro.

*) Investigador emérito de la ESAY