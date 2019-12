Novedades Yucatán/MÉRIDA

El niño que el pasado jueves en Progreso fue atacado por "Draco", un perro Rottweiler, se encuentra delicado de salud y necesitará de otras cirugías, según lo comentado por los papás del menor, quienes piden que el dueño del animal se responsabilice económicamente por el incidente.

En entrevista con el medio local "Progreso Hoy", los papás de Kevin dieron a conocer que el menor ha sido operado, sin embargo, necesitará de otra cirugía ya que aún se encuentra delicado de salud.

Aseguran que no piden nada más que el dueño del perro se responsabilice de los gastos médicos, pues ellos son vendedores ambulantes y no podrán hacerse cargo económicamente de la recuperación del niño. Incluso, en estos días no han laborado debido a su hospitalización.

También comentaron que no quieren que se sacrifique al animal, ya que entienden la naturaleza del hecho, sin embargo, la madre apuntó que la tarde del pasado jueves, cuando sucedió el incidente, "Draco" se encontraba suelto y sin bozal, y fue así como le arrebató al pequeño.

Los papás dijeron que solamente buscan que su hijo recupere la salud. El menor actualmente se encuentra internado en el hospital O'Horán.

"Draco" se podría salvar

El animal se encuentra actualmente en observación y según las autoridades, será en unos 10 días cuando se decida si es sacrificado o no, ya que esto depende del comportamiento y otras situaciones.

Al respecto, las autoridades señalaron que "Draco", quien se encuentra en las instalaciones de ecología, hasta el momento se ha mostrado tranquilo y sin signos de agresividad, por lo que existe posibilidad de que el animal pueda ser devuelto a sus dueños al concluir el período de observación.