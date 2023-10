¿Vas a ver el eclipse? Por esta razón no debes mirarlo directamente sin protección

MÉRIDA, Yuc.- En tan sólo unas horas, en Yucatán ocurrirá uno de los espectáculos naturales más extraordinarios: el Eclipse Solar Anular, y las personas interesadas en disfrutarlo, deben tomar medidas de precaución para no poner en riesgo su vista.

La especialista en Oftalmología, doctora Verónica Romero Vázquez, aseguró que mirar directamente al Sol para apreciar el eclipse, podría provocar daños irreversibles en los ojos y la retina, e incluso provocar la pérdida total de la visión.

Señaló que la exposición a los rayos solares durante un eclipse puede generar un daño en la retina conocido como retinopatía solar, que se caracteriza por síntomas como visión borrosa, dolor ocular, manchas en la visión central o incluso pérdida permanente de la visión.

Radiación solar

Y es que, la radiación solar contiene una serie de elementos, como los rayos ultravioleta o infrarrojos, que pueden dañar el ojo gravemente.

La radiación ultravioleta puede causar daños graves en la superficie del ojo, como quemaduras oculares o una degeneración macular que conllevaría la pérdida de visión en la zona central.

Te explicamos por qué ver el eclipse sin protección puede dañar tu vista de forma permanente.

Mientras los rayos infrarrojos pueden penetrar más en la retina, generando un incremento de calor dentro del ojo, que produce daño térmico y la pérdida completa de visión.

Durante los eclipses, la falta de luminosidad produce una falsa sensación de seguridad, en la que mirar directamente al Sol no supone una molestia tan grande, lo que es un gran error, pues aunque buena parte del astro esté tapado, la parte que sobresale sigue emanando radiación solar, la cual pude alcanzar tus ojos sin ningún tipo de problema, dañándolos de forma irreversible en un periodo de tiempo muy corto.

Por eso es muy importante cuidar nuestra vista y la de nuestra familia durante el eclipse, con la protección ocular adecuada.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar gafas de observación solar o un visor solar de mano, pues estos visores están certificados con la norma internacional ISO 12312-2 que protege nuestra retina.

Las gafas oscuras convencionales que utilizamos para cuidarnos de los rayos de Sol, no son suficientes para proteger nuestra vista ante este espectáculo de la naturaleza.

No es una buena opción mirar el fenómeno a través de una cámara de video o fotográfica, así como de un telescopio, pues no está garantizada ningún tipo de protección, si estos no cuentan con un filtro solar.

Por ningún motivo se debe ver el eclipse con placas radiográficas pues no brindan ningún tipo de protección.

No es recomendable utilizar artefactos caseros, por ejemplo vidrio ahumado o papel carbón raspado.

Es conveniente concluir la observación en caso de empezar a percibir una mancha central o distorsión de la visión central.

Por último, se exhorta a los padres y madres a no dejar a los niños observar el eclipse sin la protección adecuada y sin supervisión de un adulto.