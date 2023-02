En todo libro hay detalles que sólo el ojo del lector experto logra descubrir, porque sabe leer entre líneas y entre esas páginas al inicio o al final de los libros que muchos se “saltan”, como las dedicatorias, epígrafes, notas al pie de página, prólogos, prefacios o en los agradecimientos, se encuentran datos a veces asombrosos.

Mis preferidos son los que tienen dedicatorias de amor, a veces evidentes y otras entre líneas, pero que si somos capaces de notarlas nos provocan un suspiro irremediable.

Suspirarás sin duda con “Aquí viven leones” de Fernando Savater y Sara Torres (su esposa), un libro dedicado a las guaridas de los escritores que visitaron durante sus viajes; así nos llevan a un recorrido por la casa de William Shakespeare, la tumba y casa de Edgar Allan Poe, entre otros muchos sitios. Pero lo emotivo de este libro está en su prólogo, cuando Savater comenta que por años fueron juntos preparándolo, por eso decide, por primera vez que sus nombres aparezcan juntos en portada, así: “como vivimos, trabajamos, luchamos, reímos y lloramos juntos tanto tiempo”, dice.

Su esposa muere lamentablemente antes de publicarse la obra, por eso el prólogo es una hermosa carta de amor y de esperanza por reencontrarse en otra vida: “Entonces, en esa otra vida, buscaré a Sara seguro que la encontraré; porque ella también me estará buscando a mí”.

Sin duda, esta historia es hermosa e inspiradora, un ejemplo de amor más allá de la muerte. Rosa Montero también ha escrito algunos de sus libros inspirada por el amor.

“La ridícula idea de no volver a verte” aborda la vida y el legado de Marie Curie en el cual se refleja ella misma, especialmente en el episodio de sus vidas más doloroso: quedarse viudas.

Curie pierde a Pierre después de once años de casados, tras ser atropellado; el dolor es inmenso: “beso lo que queda de ti, a pesar de todo”. Montero también pierde a su esposo víctima de cáncer, y este libro se convierte en la catarsis del dolor y la soledad tan profunda que la invaden; ella escribe: “Una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí”.

Es la misma autora la que años después publica “El peligro de estar cuerda”, un libro que nada tiene que ver con el amor, sino con la locura, pero entre líneas ella cuenta una anécdota increíble de una admiradora, con problemas mentales, que se hace pasar por ella en algunos eventos, pero tras su muerte descubre que le ha dejado un vínculo con un neurólogo llamado Juan Pablo.

Es hasta las páginas finales del libro tituladas “Agradecimientos, fuentes y una noticia” donde comenta el desenlace (o inicio) de esta su historia de amor, ha conocido a un hombre maduro, aunque ocho años menor que ella, y nos confiesa esa emoción de enamorarse de nuevo: “Sí, voy a arriesgarme porque todavía circula la sangre por mis venas (…) y porque quisiera morir estando viva. Y eso es todo, y es nada”. En esas últimas líneas la extraordinaria Rosa nos da esperanza de encontrar el amor, incluso entre líneas o donde y cuando menos lo esperamos. Ahí está. Todavía suspira.