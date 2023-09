La narrativa negra de Adán Medellín

Pensemos en el mapa de Latinoamérica, en ese enorme territorio sin fronteras con un pasado en común, algo no superado que, como diría Eduardo Galeano, son sus venas abiertas; es la condena perpetua, instaurada en la sangre, en el aire y en las calles de toda América Latina: la violencia.

El crimen, la violencia y la realidad actual se nos disparan todos los días en los noticieros y redes sociales; asesinatos, robos, asaltos, secuestros y feminicidios ya pasan frente a nosotros como balas que logramos esquivar porque esos muertos de las noticias no somos nosotros o alguien cercano. Esta realidad es imposible ignorarla en el arte, especialmente en la literatura, que de acuerdo con Foucault “le corresponde decir lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable”.

Esta premisa siguió Adán Medellín en su libro “Llama la sangre” (Ed. Nitro/Press), tomó el tópico de la violencia como materia prima de los once cuentos que integran este título para colocarlo en la cartografía literaria de la narrativa negra que, desde la década de los 70, comenzó a permear en los escritores latinoamericanos que han construido un corpus, tal vez un canon, que integra a la novela negra y policiaca.

El libro de Adán inicia con el texto que lo hizo acreedor en 2019 al Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” titulado “Tiburones”, sin duda es el cuento que tiene todos los elementos para trascender como muestra de la narrativa negra y de la obra de Medellín. El cuento tiene un marcaje intertextualcon “El matadero” de Esteban Echeverría, un cuento escrito en el contexto de la dictadura argentina del siglo XIX y que simboliza, dentro de un matadero de reses, la dicotomía que atravesó todo ese siglo: civilización vs barbarie.

Adán es el Echeverría del siglo XXI, ha recreado magistralmente esa misma dicotomía en este país, en un puerto de Veracruz. Eso me hace pensar ¿qué nos separa realmente del siglo XIX si la violencia sigue intacta, más sangrante que nunca?

En cada cuento late la génesis de la violencia: Caín y Abel, ese fratricidio encendió la llama y marcó el destino de la humanidad. Y desde entonces, es como una serpiente que puede morder a cualquiera, se disfraza de crimen, de pasión, fraternidad, soledad, trastornos mentales y es más aterradora cuando entra sin pudor al entorno de la niñez.

En estos relatos hay mujeres y hombres, niñas y niños víctimas o victimarios de la furia y el odio, el veneno que mantiene encendida la llama de la violencia.

Pero no crean que la finalidad de este libro es recrear o ahondar más en ella, demasiado con lo que pasa día a día en este país; Adán es muy enfático, estos cuentos “reflejan y reflexionan sobre las heridas y los efectos de la violencia”, porque si no la nombramos y no se narra no tendremos la oportunidad de mirarla desde la perspectiva del arte; así como Echeverría lo hizo en el pasado, Adán y los escritores de narrativa negra están construyendo una poética de la violencia mostrando la herida expuesta que sangra para dejar testimonio y generar conciencia en los lectores de hoy y del futuro.