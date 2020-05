Seguro Albert Camus nunca imaginó que, en 2020, su novela “La peste”, publicada en 1947, iba a ser el libro más leído, el best seller de la pandemia, pero seguramente sí supo de la trascendencia que tendría su obra por la representación de la conducta humana, pues el postulado es que las peores epidemias no son biológicas sino morales, “en las situaciones de crisis, sale a luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad”, aunque también afloran la solidaridad y las buenas voluntades. Las situaciones críticas han dado estos resultados.

Los escritores tienen a la mano siempre su pluma, hoy, más bien, su teclado, pero las condiciones adversas no hacen que se detengan, para ellos es una ventana nueva para explorar y colocar en palabras lo que vivimos y sentimos en esta pausa interminable de la que algunos, sólo a través del arte, la sentimos más llevadera.

Así precisamente, el escritor Fernando de la Cruz nos hace un día llegar por WhatsApp su poemario “Covidario veinte veinte. 20 + 20 poemas desde la cuarentena”, de la editorial Ablucionistas, y confieso que mi primera reacción fue una sonrisa, pues no me extraña para nada que Fer, un escritor comprometido hasta los dientes con la literatura y la poesía, poetizara el confinamiento. Leerlo de por sí para mí siempre ha sido una confrontación reflexiva con la realidad. Él tiene esa maravillosa habilidad para volver poético desde lo más sutil hasta lo más abyecto, y, en este caso particular, ha convertido sus días de confinamiento en 40 poemas que reflejan, parafraséandolo, esta hogareña olla de presión en la que estamos.

No me sorprende de Fer que no pare de crear ni en estos días, ni tampoco su generosidad al regalarnos este libro que pueden descargar con su total autorización en la red.

Creemos, además, que es uno de los primeros, si no es que el primero, en publicar un poemario de un solo autor con el tema de la cuarentena. Y orgullosamente, escritor yucateco. También otros escritores yucatecos se han sumado a las convocatorias para antologías con temática del Covid-19 y el confinamiento.

Está circulando por la red “Los 100 mejores minicuentos de la cuarentena”, de ediciones HTURQUESA CARTONERA, en la cual están compilados los trabajos de Will Rodríguez, Patricia Carrillo Padilla, Mar Gómez, Ruth Pérez Aguirre y Margarita Robleda.

Cada uno desde la complejidad de la brevedad nos ofrece su mirada, por lo que vale mucho la pena leerlos. La creatividad y la imaginación no han estado nunca en sana distancia de los creadores.

El Covid-19 nos está dejando en el terreno de las letras un oasis; ya llegó a los libros, sí, pero no para quedarse, las plumas y los teclados ya comienzan a imaginarse lo que vendrá, para fortuna de los lectores. Libro de Fer: https://www.academia.edu/43055325/ Covidario_veinte_veinte_20_20_poemas_desde_la_cuarentena.