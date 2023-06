El futuro no está aquí

En el no tan lejano siglo XIX la literatura fue la principal aliada de la creación de nuevas identidades nacionalistas y fue el instrumento primordial para hacer política, crear conciencia social y construir los valores de los países recién independizados, cuyo lema reforzaba siempre la dicotomía Civilización o Progreso vs Barbarie, se trataba de emancipar y para ello era importante enarbolar la bandera de un futuro civilizado muy alejado de la barbarie y la violencia. Hoy, en pleno siglo XXI sabemos que nada de eso funcionó, fue un lema que siguieron repitiendo en el siglo XX con otras palabras como prosperidad, bienestar, etc., y que siempre ha servido para atraer los ojos y el interés de lo europeo, lo extranjero como sinónimo de “civilizado” y “bueno”, ¿no les sigue pareciendo similar?

En ese convulso siglo XIX, en Argentina, un joven llamado Esteban Echeverría escribe en 1838 un cuento titulado “El matadero”, es la época del dictador Juan Manuel de Rosas, quien controlaba y censuraba con rigor todo lo que se publicaba y leía en su contra (también nos suena similar ¿no?), por ese motivo el cuento se publicó póstumamente en 1871, porque usando la metáfora de los mataderos Echeverría recrea un microcosmos de la barbarie y la violencia que se vive bajo la dictadura, lejos del discurso oficialista del país civilizado.

Hay una brutalidad en todo el cuento, pero hay especialmente una escena que pasaría desapercibida sino fuera porque va cargada por siglos de una realidad que sigue doliendo; la escena narra a un toro que se escapa y entre la persecución para lazarlo degüellan a un niño, sin nombre, sin que nadie lo reclame y la narración dice: “Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estalla en el cementerio”.

Volvamos al siglo XXI, fuera de la ficción, el pequeño Iker que nadie reclamó su cuerpo atropellado hace unos días en la ciudad “más segura del país”, su caso sólo destapa una serie de irregularidades como la trata de personas, explotación infantil, ineficiencia de las autoridades, indiferencia social, y en última instancia, pero no menos importante, la falta de educación vial y lo caótico que se ha vuelto manejar en esta ciudad desde que, irresponsablemente, llaman a venir a “la ciudad más segura”, o volviendo al discurso decimonónico caduco de “el futuro llegó a Yucatán”, sólo por un transporte traído del extranjero.

El futuro no está aquí en esta ciudad violenta, no hay futuro mientras se vende la paz y la tranquilidad hacia afuera, la calidad de vida disminuye porque se ha vuelto una ciudad cara, sin esperanzas de mejoras en los sueldos y las condiciones laborales de la clase trabajadora que ahora compite con la voracidad desmedida de quienes llegaron con la promesa de un futuro próspero y mejor.

Las fauces de la avaricia de las élites se devoran el futuro, la tranquilidad y todo aquello que en poco tiempo no habrá más para vender con ese slogan. El futuro no está aquí, la literatura siempre ave de buen o mal agüero nos lo ha dicho desde el lejano siglo XIX.