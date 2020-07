Me enamoré del cuento desde la adolescencia, no precisamente con Rulfo ni García Márquez, porque si bien sí fueron de mis primeras buenas lecturas, la verdad es que fue con los “Cuentos de Eva Luna”, de Isabel Allende, y la irresistible invitación iniciática del personaje Rolf Carlé: “Cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie”.

Desde entonces he buscado en muchos autores y en varios libros ese cuento que desata una tormenta dentro de ti cuando lo lees. El cuento por su brevedad pocas veces nos provoca pausar su lectura, es un microcosmos al cual nos adentramos, y del que no queremos salir hasta conocerlo todo. Claro, eso sólo sucede con los cuentos bien narrados, con los que detonan la chispa desde la primera línea para convertirse en esa tormenta que se apacigua con el punto final.

Llego a uno de esos libros primero por recomendación, las que casi siempre se me vuelven obsesiones cuando vienen de buenos amigos y buenos lectores, y segundo, por el mismo autor, generoso, quien lo comparte conmigo. Lo leo en una noche de insomnio, se ha vuelto recurrente en estos meses. Bendito insomnio que me ha regalado buenas lecturas.

Desde el primer cuento de “Disparados a la luna” Roberto Azcorra enciende esa chispa en mis ojos de lectora trasnochada, la noche se convierte en madrugada mientras continúo más despierta que nunca con los demás cuentos. La versatilidad y la transfiguración entre un cuento y otro es lo que me mantiene en vilo, mientras afuera la luna avanza, transcurren entre página y página la nostalgia, violencia, desamor, rabia, inocencia, suspenso y mucho más.

Me es inevitable no mencionar que el cuento que da título al libro es como un péndulo de Newton (creado para demostrar que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo cambiar);

Roberto ha hecho lo mismo con la energía de las palabras. Y yo me seguiré preguntando igual que la protagonista del cuento: “¿Por qué nos mantenemos sobre la tierra y no salimos disparados hacia la Luna?”, y la respuesta no es tan sencilla porque la fuerza de gravedad no es la única responsable. Roberto es un escritor discreto, pero de los que tienen cimentado su compromiso con la literatura seria, esa que Beatriz Espejo dice muy acertadamente que “no es de consumo rápido ni nace por motivos prácticos.

Es una necesidad, un placer que enriquece el espíritu, una manera de abrir ventanas al mundo para entenderlo mejor… Procura la proximidad de un espíritu con otro”. Es esa proximidad, ese nexo surgido entre el lector y el libro lo que imposibilita en el mundo de la lectura que exista una fuerza de gravedad, porque cuando esta chispa se propaga, los lectores sí salimos disparados al encuentro con más libros, con más lecturas del autor que la ha iniciado.