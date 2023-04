El libro: una cantidad infinita de esperanza

El libro ha sido y es esperanza. Desde aquellos remotos tiempos en que los egipcios descubrieron que con juncos podían fabricar hojas para escribir en ellas, hasta hoy en día en que podemos leer en digital o en papel. Un estudio realizado por la empresa alemana de estadística Statista publicó unos resultados interesantes sobre la preferencia de los lectores de diferentes países entre leer en pantalla o en papel.

De ocho países, entre los que se encuentra México, los resultados arrojan que los lectores de siete prefieren libros impresos, y sólo los de China prefieren, por un gran margen de diferencia, el libro electrónico. Esto nos habla de una cultura del libro y prácticas lectoras distintas.

Aun así, los resultados más recientes del Módulo de Lectura (Mole) del Inegi 2023 arrojaron que los mexicanos leemos cada vez menos, 3.4 libros al año, pero son los jóvenes entre los 18 y los 24 años los que más leen, 8 de cada 10; ¿deberíamos perder la esperanza en los libros?

Yo pienso que aún no. Justo un libro me da la razón, “Expediciones bárbaras” de Víctor Barrera Enderle, un libro sobre crítica literaria, pero que toca con sutileza el borde de los libros y los lectores. Me atrapó un texto, “Cuando la amistad se vuelve asimétrica”, señala que Borges decía que la literatura es, en cierto modo, “un tejido de amistades”, como la de dos figuras importantes de las letras y la crítica literaria: Walter Benjamin y Gershom Scholem, de quienes trata este apartado que finaliza con unas tremendas líneas de una carta escrita por Benjamin a su amigo en 1938, dos años antes de que la persecución nazi lo orillara al suicidio: “Así, como dice Kafka, hay una cantidad infinita de esperanza, pero no para nosotros”. Me parece desolador que Benjamin y Kafka, dos hombres de letras y grandes lectores coincidieran en esa frase, a pesar, sin saberlo, que sus libros serían leídos y darían esperanza a muchos de sus lectores.

El tiempo que les tocó vivir fue sin duda oscuro y aciago, pero sobrevivieron a ese horror justo gracias a la escritura y a sus libros. La serie de Netflix “Trasatlántico” narra un poco esos últimos meses de vida de Benjamin intentando conseguir una visa estadounidense. Las encuestas y la falsa apología por el Día del Libro cortan las alas de la esperanza que todavía habita en los libros y en el acto de leer.

Lo importante no radica en si se lee más o se lee menos, sino de encontrarnos con los libros balsámicos de los que habla José Agustín que pueden lograr una curación del alma. La literatura sí es un tejido de amistades, como decía Borges, porque nos permite encontrarnos con almas con las que deseamos dialogar, vivir, amar y soñar.

Ojalá “que el futuro de la lectura siga siendo la sed inagotable de ser otros y a la vez encontrarnos, vernos en los libros” como señala Mónica Lavín; porque en los libros todavía cabe una cantidad infinita de esperanza.