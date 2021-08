No puedo asegurarlo, pero es probable que Sergio Pitol y Ana Clavel sólo hayan coincidido en el libro de José Luis Herrera “Voces en espiral: Entrevistas con escritores mexicanos contemporáneos” (Universidad Veracruzana), y en el tweet que ella le dedica el 12 de abril de 2018, día de su fallecimiento: “Dicen diarios y redes que murió Sergio Pitol pero no es cierto: vive en nuestros ojos lectores”.

Nada tienen en común, no obstante ambos transitan por los géneros del cuento, la novela, el ensayo y lo autobiográfico con absoluta libertad, una destreza que no cualquier escritor posee ni logra dominar.

Cada uno, a su manera aborda en su escritura dos tópicos de los más complejos para la literatura y la ciencia: la memoria y el corazón. Para Pitol memoria y literatura son indivisibles, es un tema esencial de su obra; “si la vida no se cuenta, da la impresión de que no existe”, es la premisa fundamental de su libro “Memoria. 1933-1966” (Ed. Era) y de “Trilogía de la memoria” (Ed. Anagrama) que contiene tres de los autorretratos literarios de Pitol: “El arte de la fuga”, “El viaje” y “El mago de Viena”.

Para el autor “la escritura como memoria es herida del tiempo, infierno de culpas, instantes felices, evocaciones amorosas, lecturas subrayadas, procedimientos de cuando uno la escribió”.

Fatalmente Sergio Pitol muere a causa de una afasia progresiva, enfermedad que irónicamente le arrancó la memoria y la palabra; uno de los misterios del funcionamiento del cerebro. Santiago Posteguillo en “El séptimo círculo del infiero” (Ed. Planeta) retoma una gran anécdota de Pitol con el conocido como el fotógrafo de los escritores, Daniel Mordzinski.

A pesar de una tropezada primera impresión y fotografía en la FIL en los años ochenta cuando se conocieron, ambos mantienen una estrecha amistad que con los años y los premios del escritor se mantuvo intacta.

Años después de ese tropezado encuentro, y ya con los estragos de la pérdida de la memoria, Pitol le pide al fotógrafo que lo acompañe a una entrevista en la radio para ayudarlo por si las lagunas mentales lo invadían.

Apenas llegaron Pitol presenta a Mordzinski diciendo: “Él me conoce desde hace mucho tiempo, desde que un día en Guadalajara en el que, para hacerme una de sus famosas fotografías, me pidió que diera un pasito para atrás y me caí por una escalera...” Tantas cosas había olvidado Pitol, menos la primera vez que conoció a un gran amigo, esos momentos que se guardan en el corazón y no en el cerebro.

Dice Ana Clavel en “Breve tratado del corazón” (Ed. Alfaguara) que “la voz del corazón se escucha en el silencio”, así como vivió sus últimos años Pitol. Lo que quiero decir es que la memoria y el corazón son dos reductos laberínticos e insondables, indivisibles como la literatura y la infinitud de páginas que se han escrito y se están por escribir.