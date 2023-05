Mamá hasta el último suspiro

Cumplir los dieciocho años de ser mamá son los que creemos el día uno cuando nacen que están muy, pero muy lejanos; son los que deseamos en silencio y con culpa cuando los berrinches y los llantos no paraban y parecían que nunca iban a acabar, y acaban.

Se transforman en risas, travesuras, pequeños logros y los días pasan con su rutina mientras crecen poco a poco sin que te percates que esas miradas inocentes, esos ojos que brillaban cuando aparecías a la salida de la escuela se convierten en silencios, aislamiento y espacio que todo adolescente necesita. Y un día llega la mayoría de edad y es cuando comprendes lo relativo que se nos vuelve el tiempo cuando amamos a un hijo.

Volteas a ver hacia atrás y esos ojos que te miraban con inocencia, esas manos agarrándote fuerte para sentir protección y esos brazos rodeándote para demostrarte amor, son ahora los ojos de un ser humano tan parecido a ti y a la vez tan auténtico, que mira un horizonte más lejano del que tú pudiste vivir y enseñarle, son unas manos creativas construyendo su propio mundo y unos brazos que estrecharán al amor de su vida.

Mi hijo Rodrigo recién cumplió dieciocho, por eso este día de las madres estoy siendo la más egoísta y a la vez la más orgullosa del mundo por hablar de él e intentar escribir lo que ha inspirado en la mamá menos parecida a una mamá como me dijo un día con toda su inocencia: “mamá, ¿por qué no te ves como una mamá?”.

Hoy, en su mayoría de edad seguro seguirá haciéndose la misma pregunta, tal vez nunca me vi ni actué como el estereotipo de la madre, pero nada en la vida me ha hecho más feliz que serlo y lo he sido a mi manera, con mis errores, siguiendo el ejemplo de la mía, aprendiendo, desaprendiendo y con ayuda de tres hermanas que suplieron mis carencias y ausencias. Un día hace poco leía el libro de Mónica Lavín “Últimos días de mis padres”, ahí subrayé esta frase: “Una madre lo es hasta su último suspiro”.

En este libro ella habla del dolor por la pérdida de sus padres, y nos incita a reflexionar sobre el momento ineludible de su ausencia, pero también de la nuestra para nuestros hijos y cómo vivirán ese dolor, porque nunca sabremos cómo nos ven ellos a nosotros.

Alguna vez sí me he preguntado qué seré a los ojos de mi hijo, qué hará con todos mis libros porque “alguien se tendrá que hacer cargo de nuestros objetos cuando ya no estemos”, no importa, no sabré nunca la respuesta, lo que sí sé es que en ellos me seguirá encontrando. Celebro cada diez de mayo la dicha de tener a mi madre viva y feliz, y celebro cada día que lo seguiré siendo para Rodrigo, incluso, más allá de mi último suspiro.