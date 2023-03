México es un país feral (cruel, sangriento), no me cabe la menor duda, pero ¿siempre lo ha sido y tal vez ahora nos es más evidente? El hecho de que Yucatán no tenga el mismo índice de violencia y delincuencia que existe en el resto del país no lo hace ser el Estado “más seguro”, como se vende irresponsablemente hacia afuera con ese lema que se desgasta cada vez que lo pronuncian y nos pone en riesgo a todos, tensan el hilo que un día habrá de romperse; finalmente Yucatán forma parte de ese mismo país feral en el que sucede toda esa violencia, corrupción y crueldad.

Por eso la novela de Gabriela Jauregui “Feral” (Ed. Sexto Piso), título del que me aferro para escribir estas palabras, nos adentra en un suceso y ambiente que no le es ajeno a nadie que viva en este país, donde en promedio hay 10 mujeres asesinadas al día y desaparecen en promedio 8; serán cifras, que no son más que números duros, pero ahí está el panorama real de las mujeres en este México feral.

El libro nos cuenta la historia de cuatro amigas que viven juntas, son independientes, profesionistas, son Eugenia, Yunuen, Diana y Saratoga; llevan una vida normal hasta que la inseguridad y la violencia atraviesa como una bala sus vidas y convierte a una de ellas en una cifra más de feminicidio, pero cuando digo que la bala atraviesa sus vidas, aunque mata sólo a una, su efecto aniquilador se expande a la vida de las otras tres amigas quienes empezarán elviacrucis que es acudir a la Fiscalía y seguir los trámites desde el reconocimiento del cuerpo hasta el seguimiento a la carpeta de investigación para encontrar respuestas, saber quién fue el asesino de su amiga.

En ese viacrucis van a encontrarse a otras muchas mujeres que buscan lo mismo, son madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, buscando justicia para ellas mismas, las que se quedan con el dolor, el sufrimiento y la rabia ante la impotencia de una Fiscalía indolente.

Gabriela pone el dedo en la llaga, quita el dedo que pretende tapar el Sol, con el lenguaje, con la ficción, con la literatura y nos dice: “a veces nos refugiamos en las palabras y las habitamos, como una piel que no es nuestra pero nos acomoda por un momento”.

Esta es la historia que ella misma ha dicho no tendría por qué haber escrito porque no debería existir, y tiene toda la razón, pero mientras existan hay que escribirlas, hay que hablarlas y no dejar que se silencien o se tergiversen. Esta novela la presentó Gabriela Jauregui en la Filey el pasado 15 de marzo, tuve la fortuna de acompañarla con algunos comentarios con los que les invito y les desafío a su lectura, en el libro realmente se habla de la amistad, porque los lectores van a descubrir la fuerza invencible de cuatro amigas y la esperanza que las mantiene unidas. Gabriela es una escritora estupenda, auténtica, con la fuerza en sus palabras para sacudirnos la indiferencia.