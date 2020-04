El 23 de abril se celebra, desde 1995, el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor. Este año la celebración será sui generis en todo el mundo debido al estado de contingencia en que nos encontramos. En Yucatán son 160 establecimientos que conforman la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, incluida la central Cepeda Peraza, pero este año los libros que siempre le han dado vida a esta especial celebración permanecerán entre la soledad y el silencio de las puertas cerradas.

La contingencia nos ha hecho evidentes dos realidades en el sector del libro. Por un lado, que los libros digitales hoy están jugando un papel sumamente importante y, segundo, que la lectura es esencial en toda sociedad, especialmente cuando ahora afloran con mayor intensidad la desinformación y la falta de raciocinio.

En relación con el libro digital, ya varios teóricos como Umberto Eco y Roger Chartier han debatido sobre la práctica entre leer en papel y en pantalla.

Para Chartier la lectura digital es una textualidad blanda, móvil e infinita, pero en esencia diferente a la lectura del libro físico. Aunque, sin duda, ante la falta de acceso a los libros impresos, los digitales están siendo una buena opción para los lectores.

Finalmente, recordemos que el libro, desde su ancestral inicio en forma de códice hasta su versión digital actual, es transmisor de las ideas, el pensamiento y la imaginación del ser humano.

Entendamos que "la pandemia entonces es un signo que habrá que aprender a leer".

Por eso leer es vital, informarse en fuentes confiables, desarrollar un pensamiento crítico y la empatía que tanta falta nos hace. La ignorancia es la que ha causado las agresiones al personal de los hospitales y a las iracundas multitudes que quieren cerrar hospitales para negarles el servicio a los enfermos de Covid-19.

La lucha es hoy la que estamos viviendo, tan solo quedándonos en casa para que los contagios no se sigan incrementando, se curen pronto los enfermos y evitar más muertes.

Sin embargo, la lucha contra la ignorancia es más dura, es una enfermedad con la que hemos vivido muchos siglos y que, en vez de mejorar, parece que las redes sociales la exacerban.

No contribuyamos a la desinformación y ojalá también la clase política entienda que estos no son momentos de revanchismos ni oportunismos porque no hay nada más vil que usar una situación de emergencia mundial para estos fines. Curar la ignorancia es tarea de todos, hoy, mañana y siempre, mientras siga siendo tan dañina como lo está siendo hoy ante esta pandemia.