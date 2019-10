Edificios públicos del Estado, no aptos para discapacitados

Patricia Itzá/Mérida

Como parte de sus objetivos de crear sociedades incluyentes, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey) comenzó la verificación de edificios públicos para ver de qué manera están construidos y hacerles modificaciones con el fin de que pueden atender a personas con discapacidad.

María Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Iipedey, explicó que a la fecha han revisado siete edificios de los 77 con los que cuenta el Gobierno del Estado, de los cuales reconoció que “ninguno está adecuado de manera correcta y todos cuentan con alguna observación”.

“Cuando se habla de discapacidad muchas veces se basa en un modelo antiguo que ha utilizado la sociedad desde hace tiempo que es el de prescindencia, es decir, no cuentan con atender a este tipo de personas; por eso los servicios públicos o privados no visualizaban la atención de gente con discapacidad”, explicó.



Ante este panorama de desigualdad, afirmó que el Iipedey tiene una tarea “titánica”, por lo que realizan visitas arquitectónicas, mediante las cuales realizan diagnósticos, pero también trabajan de la mano con los profesionales para que los nuevos proyectos estén de manera correcta.

“En estos momentos una arquitecta realiza un diagnóstico para posteriormente entregárselo a la dependencia para que conozca los detalles que puede cambiar de manera rápida y cuáles a largo plazo”, expresó.

Para Vázquez Baqueiro son prioridades la accesibilidad movilidad, educación y empleo, de manera que cada vez más empresas se han sumado para abrir vacantes que permitan contratar personas con discapacidad. Hasta el momento suman 40.

“Lo que tienen que tener como mínimo son rampas de acceso, una adecuada amplitud de las puertas, baños accesibles, pasillos o áreas de tránsito que midan un metro con 10 centímetros de ancho, lo ideal es que es que sea de un metros con 50, pero con la mínima medida puede girar una silla de ruedas, lo que permite que la persona se traslade de manera independiente”, dijo.

En algunos edificios se ve claramente que no se tienen una política de inclusión, ya que no cuentan con baños adecuados para personas con discapacidad, las medida de las puertas no tienen la anchura necesaria y los picaportes de las puertas están altos.