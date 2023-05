Educación sexual para jóvenes, aún insuficiente y limitada

MÉRIDA, Yuc.- Ante la creciente incertidumbre y las dificultades que experimentan las y los jóvenes para establecer relaciones de pareja seguras, es indispensable abrir más espacios de confianza y reflexión para que las adolescencias puedan recibir información, consideró la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Janett Sosa Torralba.

La especialista aseguró que la educación sexual que se imparte en las escuelas aún es limitada e insuficiente para atender las necesidades e inquietudes de las y los adolescentes.

“Las asignaturas de educación sexual por más que hablen sobre métodos anticonceptivos, por más que hablen sobre ciertas medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre embarazos no deseados, si no entendemos la sexualidad adolescente desde su experiencia individual, esto no va a tener el funcionamiento que se espera”, señaló.

De acuerdo con Sosa Torralba, aún hay numerosos prejuicios entre las y los jóvenes para hablar abiertamente de estos temas y de cómo viven su noviazgo, ante el temor a ser juzgados o se les critique por lo que piensen. Con frecuencia tiene que ver con su propia experiencia y vivencias.

Noviazgos saludables

La especialista en temas de sexualidad y adolescencia mencionó que es importante mantener una convivencia dinámica y en constante movimiento para evitar noviazgos cristalizados o estáticos. Las relaciones amorosas se deben reconstruir constantemente, para no generar malestar, que funcionen adecuadamente.

Cuando se habla del amor es importante ubicar dos posicionamientos que tienen que ver con las personas que aman y las que se sienten amadas, y aunque el ideal sería que funcionaran ambas partes, no necesariamente se transita de manera equitativa, lo que genera problemas significativos durante la adolescencia, apuntó.

En ese sentido, destacó que quien ama sacrifica un fragmento de su narcisismo; es decir, cuando damos algo de nosotros a las otras personas, hacemos una renuncia a algo que quizás sea importante para nosotros, pero en esta pérdida que puede haber también recibimos algo y entonces se trata de restituirla a partir de un trueque de ser amado. Si amamos podemos también ser amados.

Puntualizó algunas características que pueden afectar una buena relación de noviazgo, por ejemplo: idealizar a la pareja, someterse siempre a las decisiones u opiniones del otro, o tratar de cumplir en todo momento con el ideal social de pareja.

Cuando pensamos que es nuestra “media naranja”, nos estamos sometiendo, quizás, a algo que hemos venido construyendo como expectativa social, cultural o porque tiene que ver, incluso, con lo que la otra persona nos demanda, o bien, las expectativas que tiene.

Con información de DGCS UNAM