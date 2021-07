Ejidatarios denuncian consulta amañada en San Fernando sobre granja porcícola

MÉRIDA, Yucatán.- Una serie de irregularidades se registraron el domingo pasado en la comisaría San Fernando, municipio de Maxcanú, durante la consulta ciudadana por la permanencia de las granjas porcícolas en la región, denunció el comisario ejidal Secundino Pech Chan, a quien no dejaron emitir su voto, al igual que a otros 70 ejidatarios más de la zona.

“Acudí a la casilla junto con siete personas solicitando externar nuestra respuesta a la pregunta que esas personas realizaban, pero nos negaron el derecho, entonces les informamos a los demás ejidatarios que no tenia caso que se trasladaran a la comisaría porque sería un viaje en vano ya que no los dejarían votar, como a nosotros”, indicó.

Precisó que las personas que convocaron a esta consulta, del grupo Indignación, y sus representantes en la comisaría, les negaron el voto alegando que no eran de San Fernando, que sus credenciales de elector no tienen la dirección de esa comunidad.

“Vivimos en la cabecera municipal de Maxcanú, pero nuestro ejido está ahí, colinda con la granja, nuestra tierras están en esa área, la zona oriente y norte de la granja colinda con nuestras tierras, es decir, nos concierne lo que pase ahí, los beneficios o las afectaciones, en caso de haberlas, que no existen, nos atañen, por eso debimos ser escuchados, lo que teníamos que externar era importante”, señaló Pech Chan.

El comisario ejidal manifestó que los ejidatarios de esta comunidad son 117, ya fallecieron cerca de 28, quedan unios 90, de los cuales más de 70 pretendían expresar su opinión a través del voto, pero Indignación se negó a darles esa oportunidad de expresarse.

“La mayoría de los ejidatarios vivimos en la cabecera y teníamos derecho a votar, sin importar cuál sería nuestra respuesta a la pregunta que hizo esta agrupación. Durante la jornada observamos que personas que no pertenecen a San Fernando, porque todos nos conocemos, ni a Maxcanú, les permitieron votar; les hicimos el señalamiento al momento, pero no hicieron caso y los dejaron emitir su voto, lo que a nosotros nos negaron”, expuso.

“Compra” de votos

Por su parte, el presidente del Comité de Salud de la comisaria Paraíso de Maxcanú, Carlos Enrique Pech Euán, denunció que el día de la consulta acudió a San Fernando porque no sabía si ellos también estaban convocados, ya que la granja porcícola colinda con terrenos de la comisaría en la que vive y lo que suceda también les incumbe.

“Al preguntar al respecto me dijeron que no podía votar porque lo que sucede con esta granja no es asunto en el que tengamos injerencia, por lo cual me quedé como observador de lo que sucedía en la jornada y fui testigo de que personas de Halachó fueron a votar, sus credenciales de elector tienen dirección de ese municipio, varias personas votaron más de una vez; pero a los ejidatarios no los dejaron participar porque no viven en San Fernando”, expresó.

Pech Euán afirmó que el grupo Indignación entregó apoyos a las personas que simpatizan con ellos, aunque no fueran de la comunidad, “es una forma de comprarlos”, afirmó, siempre y cuando digan que comparten sus ideas. En cambio, comentó, las granjas y otras empresas que han llegado a esa zona han dejado beneficios para toda la comunidad, sin importar si están a su favor o no.

Por ejemplo, detalló, en San Fernando los de la granja porcícola instalaron una antena para que la comunidad pueda tener señal de internet, con ello los niños y jóvenes pueden tomar clases a distancia; además están preparando un proyecto para llevar un medico y medicinas a esta comunidad.

“Lo anterior lo mencioné porque todos los habitantes de los alrededores conocemos los beneficios que traen las empresas de las granjas a las comunidades, empezando por los empleos, con buenos sueldos y prestaciones”, indicó.

“Por eso pretendíamos que nuestra voz fuera escuchada y más personas se enteren de lo que realmente está sucediendo y no sólo se conozca una versión, la que Indignación difunde”, señaló.

