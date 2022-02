“E l amor tiene que ser incondicional, y el amor de Dios es tan incondicional que él se dio asimismo venciendo el pecado”, difundió ayer el programa radiofónico Salvemos una Vida en el que se recordó al auditorio que Jesucristo dejó a la humanidad la oración, los sacramentos y su palabra para tener una comunión con Él.

En la emisión radiofónica de ayer viernes conducida por Alis García a las 11:00 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitado al integrante de Renovación Católica, Jorge Cervera Ortiz, quien tiene 25 años en la citada organización, y aprovechó abordar el tema “El amor más grande”, en el marco del “Día del amor y la amistad” que se celebró el lunes 14 de febrero pasado.

Al respecto, Alis García recordó que “ese día se sintió una armonía, algo tan diferente, lleno de amor, el 14 de febrero, se habló por todos lados, se enviaron mensajes preciosos los amigos y recordamos que existe esa llave maravillosa que abre todo que es el amor, porque con amor podemos tener grandes logros, y sin amor todo se va para abajo y viene una vida catastrófica”.

Jorge Cervera manifestó que el amor de Dios es tan grande y generoso que siempre ha tenido a sus hijos en un plan de vida, independientemente de los problemas que tenga como las enfermedades.

“Recordemos que el plan de Dios es tan perfecto que nos puso un ejemplo hermosísimo desde el día en que vino a salvarnos, él vino a través de una persona, se hizo presente y vino con un plan, a hacer para cada uno de nosotros una enseñanza de manera directa y particular”.

Describió que cuando una persona conoce a otra primero la trata, se percata de cómo es, aporta todo para satisfacerla.

“El amor tiene que ser incondicional, y el amor de Dios es tan incondicional que Él se dio asimismo venciendo el pecado, a Satanás, las enfermedades, cuántos ejemplos tenemos en el Evangelio en el que Jesús resucitó a varios, tenemos varios ejemplos de las enseñanzas que Jesús nos da. Él nos dio la bendición de venir este mundo, desde el día que fuimos engendrados en el seno materno, desde ese día Dios había bendecido nuestra vida, luego nos regala el bautismo, y somos el templo del Espíritu Santo y él empieza a actuar en nuestra vida”.

En este sentido agregó que hay personas que atraviesan por etapas en las que manifiestan que Dios nos las escucha y se cuestionan del “por qué no actúa”.

Al respecto analizó que “Él dice vengan a mi todos los que estén cansados y agobiados que los ayudaré, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Pero Él no dice pídeme hoy y te lo daré mañana, Él dice: el que verdaderamente me ama es el que sigue el ejemplo y lo que yo les he enseñado. Si nosotros no reaccionamos de una vida que nos permita alejarnos del pecado y de la vida del mundo, que es difícil hoy por hoy como están las cosas

¿Cómo vamos a permitirle a Dios que actúe en nosotros si nosotros ponemos las barreras? Tenemos que estar en el proceso de sanación interior, sanar todas las heridas que tenemos, hay muchas situaciones que nos afectan”.

Alis García explicó que Salvemos una Vida tiene disponibles los teléfonos 945 37 77 y 075 con atención las 24 horas los 365 días del año.

“Si estás solo, triste, desesperado, deprimido, no dudes en llamar, una voz amiga te va contestar. Ahorita es muy importante estar muy fuertes espiritualmente, somos cuerpo y alma, no solo somos cuerpo para estar buscando estar fortificado contra este virus que sigue esta pandemia, y que sigue atacando a las diversas personas, no importante que seas hombre o mujer, niño o grande”.

A su vez, Jorge Cervera dijo que cuando hay un problema una persona recurre a sus padres, hermanos, amigos de mucha confianza, y al respecto preguntó: ¿Y Dios quién es? ¿Es nuestro padre, nuestro mejor amigo? En este sentido, analizó que Dios es el único que nos conoce perfectamente bien y mejor que nadie, y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos.

“Si realmente nosotros queremos recibir esas gracias, tenemos que llevarnos bien con ese amigo, y para llevarte bien con un amigo necesitas conversar con él, compartir con él, estar con él, hacer las cosas agradables para él como a ti, no te vas a estar peleando, harás lo mejor de ti, y ahí es donde viene el fruto de la acción del Espíritu Santo y la plenitud del amor de Dios”, manifestó Jorge Cervera.

