El compositor Luis Felipe Castillo, Mr. Cancún, a 15 años de su deceso

El trovador y compositor yucateco Luis Felipe Castillo Herrera nació en Cansahcab el 8 de mayo de 1931 y falleció en Mérida, hace 15 años, el 10 de mayo de 2007. Hijo del trovador Felipe Castillo Vega, quien fue dueto y amigo entrañable de Pepe Domínguez, Luis Felipe se inicia en la trova a la edad de 11 años. En 1949, con su padre y su hermano Gonzalo integra en la capital del país el trío Los Castillo. Un año después, forma el trío Los Yucas con su hermano y Roberto Ávila González. Con Los Yucas graba76 discos sencillos, 8 de larga duración y 6 de duración media en los que se incluyen 36 canciones de su autoría. Entre ellas: Patricia, Algo tienes, El codo, Prefiero ser tu amigo, Noche y Mientras tú duermes

Es autor del joropo Esos caminos, que forma parte del repertorio de la Orquesta Típica Yukalpetén. En 1973 se le asigna el mote de “Míster Cancún” por el éxito nacional e internacional de su canción Me está llamando Cancún. Fue director de Acción Cultural y Cívica del Ayuntamiento de Cancún y creador del programa turístico Noches Caribeñas de Cancún, inaugurado el 18 de agosto de 1978. En 1979 funda la radiodifusora XHCUN. En 1981 el Ayuntamiento de Mérida le otorga la Medalla Guty Cárdenas durante una serenata del parque de Santa Lucía. En 1992 funda en Miami, donde residió por varios años, la Asociación Mexicana del Estado de la Florida, de la cual fue director editorial.

Compuso cerca de 200 canciones en los géneros de bolero, clave, jarana, bambuco, tropical, chachachá, beguine, pasillo, ranchera y son jaranero. Entre ellas: Regresa, que le graban Los Aral; Eres mi ilusión, Soñando y Mi compañera. En 1998 musicaliza dos poemas de Rosario Sansores: la clave-bambuco A Mérida y el bolero No importa. Con letras de Jorge Peniche compone el bolero Canta a la vida y Mi jarana. Con letras de Luis Pérez Sabido, musicaliza ocho temas: los boleros Cero a cero, Regálame otro sábado, Me llevo solamente mis canciones, Atrévete otra vez y En el fondo de mi alma, la jarana-son Algo más y las salsas A sangre fría y ¡Qué golpe! Con letra de Ariosto Aké, musicaliza el danzonete Tierra querida. En sus últimos años crea un género bailable con acentos de jarana tropical al que denomina son mayhí (maya-hispano). En ese género compone La hamaca, Mi temporada, A la playa me voy, Comparsa jaranera, Los topes, San Juan de la Cueva, La cuentecita, Carnaval jaranero y Ponte chula.

En mayo 8 de 2004, el Instituto de Cultura de Yucatán le rinde un homenaje en el Teatro Mérida. Su retrato al óleo forma parte de la galería de compositores del Museo de la Canción Yucateca. En octubre 22 de 2008, sus cenizas son trasladadas al Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, tras ser homenajeado la noche anterior en el Teatro Peón Contreras. El 28 de abril de 2015, la Sociedad Artística Ricardo Palmerín le confiere, post mórtem, en el Centro Libanes de la Ciudad de México, la Medalla Ricardo Palmerín.

*Investigador emérito de la ESAY