A la memoria de Gerardo Zetina

Cuando una persona se convierte en el primer lector de una obra hay emociones diversas: el honor de ver una pieza creativa nacer y formarse desde la idea hasta el cuerpo de un borrador y, por supuesto, la esperanza de ver publicada dicha creación en su última versión trabajada, pulida, consumada. Pero cuando algo dilata este proceso final, quienes hemos sido lectores iniciales quedamos en un dilema: ¿cómo recomendar inéditos? Sabiendo el valor y la gran creatividad que conlleva, pero sin poder dar una referencia bibliográfica o alguna fuente. Entonces se abre una brecha entre lo subjetivo y lo que ha quedado suspendido.

Precisamente este dilema lo tengo con parte de la obra de un amigo, Gerardo Iván Zetina Sosa, quien el próximo 24 de julio cumplirá su primer aniversario luctuoso, y que quienes lo conocimos -y leímos- sabemos bien lo que nos ha legado en su narrativa y poesía. No sólo su obra pensada desde la idea primigenia, sino también su labor dentro de la promoción que detonó creaciones colectivas; las ideas que nos contaba mientras convivíamos en la presentación de Disyuntivas e imaginaba cómo desde el adorno de un viejo pozo surgían personajes diversos que podían contarnos algo; o tomando el café y pensando a futuro cómo publicaríamos lo siguiente.

La obra de Gerardo vive. Es cuestión de tiempo y quizá un poco de espacios para que cada vez sean más referencias existentes y no sólo trabajos inéditos que se alojan por ahora en la memoria de algunos. En los preparativos de lo que será la primera antología de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán (Alicy) nos encontramos con dos cuentos de Gerardo que son sólidos, ingeniosos y con una fluidez en su narrativa que te lleva de la primera letra al punto final sin poder evitar una sonrisa cómplice. En “¿Cómo se le dice a la señora de las tortillas?” se hace partícipe al lector en los juegos del lenguaje y su amplitud de connotaciones, pero no sólo eso, porque ello sería un facilismo, sino que las complicaciones y los fatales desenlaces que se derivan de algo simple son latentes en este cuento. Por otro lado, en “Vanishing o el extraño caso de las desaparecidas de Gilberto”, Gerardo da un giro a su narrativa hacia una ficción más fantástica, con un uso metafórico de las relaciones interpersonales y, en el caso muy particular de su protagonista, lo que acontece cuando consuma el amor.

Estos son dos cuentos, por ahora inéditos, dentro de la literatura que Gerardo nos legó pese a partir joven. Y estoy consciente de que compartir desde esta perspectiva podría ser algo egoísta, pero me defiendo: el dilema de recomendar inéditos puede fungir como un punto de partida o motivación para que dejen de serlo, porque se necesita leer más obra sincera, más ideas genuinas, más letras que surgen desde la pureza de la creatividad. Hoy Gerardo no podrá ver estos textos publicados, pero a su memoria, nos consta que seguirá teniendo lectores.