Una beba de 2.3 kilos y un nene de 3.2, los primeros nacimientos del IMSS en Navidad

MÉRIDA, Yuc.- La Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que en las primeras horas de este 25 de diciembre se registraron dos nacimientos en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez”, en la ciudad de Mérida.

El primero se atendió a las 03:17 horas y se trata de un bebé del sexo femenino con un peso de 2 kilos y 300 gramos, que midió 46 centímetros y es hija de la señora Aurelia C.

De igual forma, en el mismo nosocomio del IMSS en Yucatán, a las 06:43horas se notificó el nacimiento de un bebé de sexo masculino, con un peso de 3 kilos 225 gramos, hijo de la señora Isabel S.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Alonso Sansores Río, indicó que hasta el corte realizado a las 09:30 horas, el Instituto en el estado había registrado un total de dos nacimientos.

“En el IMSS Yucatán, las clínicas y hospitales cuentan con profesionales de la salud e insumos necesarios para otorgar atención a las mujeres embarazadas. Es importante que reciban seguimiento antes, durante y despues del parto, para garantizar la salud y bienestar de madre e hijo”, informó Sansores Río.

El especialista reiteró que las Unidades y Hospitales que cuentan con servicios de Urgencias las 24 horas los 365 días son: la Unidad de Medicina Familiar No.13 (Chuburná), No.20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No.59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II), las 24 horas del día.

También otorgan este servicio en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 3 en Motul, No.5 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como los HGR No.1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

Finalmente, se reitera que en el IMSS en Yucatán se garantiza la atención de todas y todos los derechohabientes.

