El inmarcesible brindis lector entre amigos

Siempre hay una primera vez en la que se rompe la rutina. En este espacio lector me he permitido compartir diversas recomendaciones literarias específicas, pero en esta ocasión deseo ir a cuando estas lecturas traspasan experiencias y se materializan en personas. Porque hay historias que, sin restar su calidad individual, no serían lo mismo si nos hubieran llegado de otra forma.

Este pensar se detonó dado que dentro de unos días será el cumpleaños de uno de los amigos más importantes que me ha acompañado en las buenas y malas lecturas –literarias y vitales–, lo que finalmente motiva cierta reflexión: ¿qué leemos en colectividad? ¿Qué nos significa por la persona detrás de esa referencia? Con Manuel López Balam, mi colega y casi hermano, he crecido como lectora y profesionista. Quizá porque hasta en los momentos más complejos de la cotidianidad ha escuchado mis historias, los descubrimientos literarios, las experiencias cuando llevamos un libro hacia los alumnos o mi situación con algún libro representativo: ese proceso de asombro o duelo al terminar una lectura.

Hay diversos momentos literarios en conjunto y cada uno de ellos es valioso por sí mismo. Nos acompañamos a varias ediciones de la FILEY llevando a alumnos de 15 a 18 años a ser los protagonistas de su feria como talleristas; compartimos mesa con Cristina Rivera Garza y hablamos con ella sobre su obra “El mal de la taiga”; estuvimos frente a frente con Juan Villoro y “El libro salvaje”; presentamos eventos literarios con autores locales en un entorno escolar llevando la vida literaria a la praxis más allá de sólo enseñar metáforas y sinécdoques. Y también compartimos el sentir propio con la máscara de lo que leímos: de los libros, de nosotros mismos.

Compartir lecturas no sólo es una gran actividad de gozo común, sino que también fortalece el palpitar de los cuentos, novelas gráficas, poesías o minificciones que a veces, sin saberlo, caen en el momento preciso en nuestras manos. Cuando se presentó la primera FILIJ en Mérida durante noviembre de 2019, gracias a la asociación civil Leer por Placer, obtuvimos ejemplares de Mónica Lavín y Mónica M. Brozon para departir con ellas en persona en la feria: no sólo llevamos esas historias a los jóvenes, sino que nosotros mismos –los temibles adultos– nos reencontramos con dilemas y emociones de una juventud que, fuera de los libros, casi damos por perdida. Pero no fue así.

Libros, lecturas, inéditos. Acompañarse en la práctica lectora siempre será un epílogo más a nuestra ya vívida usanza; porque cuando compartimos o descubrimos algo al unísono se crea una atmósfera cómplice, simbólica, trascendental. Hay momentos para leer en soledad y se disfruta, por supuesto; aun así, leer también tiene que ver con transcribir lo que nos rodea, incluyendo las personas. Más relevante: a las personas que nos importan. Este domingo en particular no les confío un libro: les comparto experiencias. Leámonos en compañía también. Enhorabuena, amigo.