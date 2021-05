El próximo 31 de mayo de 2021, se cumplirán 20 años de la desaparición física del inspirado compositor Pastor Cervera, reconocido como el más importante compositor de la trova yucateca de la segunda mitad del siglo XX, cuya obra se equipara por su calidad musical y poética, a la de Palmerín, Guty Cárdenas y Pepe Domínguez, que encabezan la época de oro de 1920 a 1950.

Pastor Eucario de Jesús Cervera Rosado nació en Mérida, Yucatán, el 20 de febrero de 1915. De niño escucha tocar la guitarra a su tío Marcial Cervera Buenfil, quien le obsequia su primer instrumento. A los nueve años, la música es su juego favorito. En su juventud interpreta canciones de Agustín Lara y forma parte del elenco artístico de la XEFC. Su pasión por los bambucos, boleros y claves lo llevan a la canción yucateca. Disfruta oyendo tocar a los trovadores Pepe Gómez, Chucho Herrera y Medardo Cervera que influyen en su formación musical.

Impulsado por Ermilo Padrón López, autor de la letra de Rayito de sol, encabeza a los jóvenes troveros que se inician en la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. A lo largo de su vida canta a dúo con Medardo Cervera, su hermano Ermilo, Juan Acereto, Coqui Navarro y Lía Baeza. Se le conoce como El Último Bohemio de la trova yucateca. El investigador musical Gerónimo Baqueiro Fóster se refiere a él como un compositor inspirado, audaz armonizador y original autor de cantilenas. “No hay quien pueda negar que es un superdotado para la música.”

En 1954, compone sus primeras canciones, entre las que destacan los boleros Así te quiero y El collar, y el bambuco Como un lucero. En 1959, participa en el Concurso de la Canción Yucateca Chan Cil organizado por la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, con dos temas de su autoría: La tarde, con letra de Humberto Lara, y Así te quiero, que resultan finalistas.

Escribe poco más de cincuenta canciones. Entre ellas, los boleros: Amor y dolor, Bésame con pasión, El silencio es mejor, Fuiste, La fuente y Mi última canción; A mi musa, Cuando me faltas tú, La gloria de tu beso, Madrigal, No sé hasta cuando, Si yo pudiera, Tan conmigo y Un solo corazón; las claves A mi novia y A Celia; los caprichos Dime por qué, La canción sin nombre y No comprendes, y los bambucos En tus ojos, El trovador y Nuestro nido.

Con letras de conocidos poetas yucatecos compone los bambucos Como tú quieras, con Esteban Rejón Tejero, e Inútil, con Ermilo Padrón; los boleros Besarte y morir, con Fernando Laviada, y Ya están viejos mis sueños, con Monís Zorrilla; el bolero-capricho La tarde, con Humberto Lara; la clave Mérida, con Fernando Espejo, y la clave-bolero Mujer y ave, con Wilbert Mézquita, que obtiene el primer lugar en el Concurso de Trova Yucateca, en 1998. (Continuará) *Investigador emérito de la ESAY