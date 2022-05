Con una invitación a celebrar a los niños, incluso a aquellos con la “juventud acumulada”, así como al niño interior que cada uno tiene, transcurrió una emisión más del programa “Salvemos una Vida”, que cada viernes a las 11:00 horas se transmite a través de la estación AMOR 100.1 FM y también por la página de Facebook de esta organización altruista.

Bajo la conducción de su fundadora, Alis García, en el marco de las celebraciones del Día del Niño, la invitada especial Morita Ruiz Hagar platicó de la importancia de hacer felices a los menores de edad y de que las personas, cualquiera que sea su edad, vivan como niños para ser felices.

Anfitriona e invitada lamentaron la situación que prevalece en Ucrania debido a la guerra y la condición de los niños que se quedan sin padres o emigran a otro país, por lo que pidieron a los radioescuchas elevar una oración y enviar bendiciones para todos ellos, pues afirmaron que “orar mueve al mundo”.

Coincidieron en la importancia de enviar siempre “buenas vibras” al universo y a las personas, pues en esta vida todo se regresa y multiplica, ya que más allá de la religión, es la ley de la vida, y uno debe tener conciencia de qué envía a los demás.

“Vamos a decir cosas bonitas, agradables, lindas, vamos a dar amor, esa fuente inagotable que tenemos todos dentro, para que eso mismo se nos regrese”, manifestó Alis García.

Morita, por su parte, comentó que en la actualidad se vive una etapa rara y complicada debido a la pandemia de coronavirus y al confinamiento que se tuvo durante varios meses, por lo que ahora muchas personas se encuentran en una vorágine por querer “comerse” al mundo.

Sin embargo, dijo que hay que hacerlo con calma, alegría y gozo, porque Dios nos concedió a cada uno la vida para volver a disfrutar de las cosas con prudencia. “Gozar todas las pequeñas cosas de la vida como el Sol, el amanecer, la compañía, un abrazo o la lluvia son para disfrutar con calma y eso es lo que hoy, después de la pandemia, se debe valorar y amar”.

Por ello, invitó a todas las personas a seguirse cuidando y a no vivir con miedo, ya que detiene muchas cosas y hay que soltarlo, pedir a Dios y ponerse en sus manos para ser feliz y para que la energía positiva esté en la vida de cada uno y en su alma. A su vez, los adultos, coincidieron, deben analizar y darse cuenta que si Dios les permitió la vida es porque algo muy importante tienen que hacer en la Tierra.

Morita manifestó que hoy presentará ocho funciones del espectáculo “Rompecabezas” para celebrar a los niños en su día, además de que realizará transmisiones por Facebook para aquellos pequeños que no saldrán de casa.

Aconsejó a los padres estar pendientes de lo que sus hijos ven en la televisión, desde el celular y en las redes sociales, pues muchas veces los contenidos son inapropiados para ellos.

De igual modo, pidió tratarlos con mucho amor y cariño, a pesar de las circunstancias que los adultos vivan en su día a día, pues los niños no tienen la culpa ni por qué absorber las cosas malas, ya que ellos sólo tienen amor y alegría dentro de sus corazones.

“No puedo juzgar, pero es ir en contra de los golpes, la violencia no trae nada bueno, está comprobado que al niño lo bloqueas con el maltrato, no aprenden, nada de la chancleta, con el niño se puede dialogar, pues son la gente más inteligente y fresca del mundo, hay que hacerlo, papás, la violencia a la larga no trae nada bueno, al contrario, trae más violencia”, aseguró.

Reconoció el gran trabajo de apoyo y ayuda que se da a las personas a través de “Salvemos una Vida”, pues consideró que hay muchas personas que lo necesitan y quienes reciben mucho amor y sienten que su corazón puede tener paz. Recordó que su vida no siempre es color de rosa, ha tenido, como todos, experiencias buenas y malas, así como grandes aprendizajes, lo cual le enseñó su madre, quien en vida veía siempre en lo malo y difícil algo bueno para seguir adelante.

Una bendición

La invitada platicó que es un placer para ella trabajar con los niños, ya que ellos no mienten y si no les gusta el espectáculo se paran y se van, pero si permanecen es porque lo gozan, bailan, aplauden, se ríen y la llenan de abrazos, amor y cosas hermosas.

Es una bendición grande, dijo, trabajar con ellos, abrazarlos y sentir la energía positiva que le dan, lo cual es el alimento para su alma. Aprovechó para mandar saludos a los niños que siempre la siguen y agradeció a los papás por llevarlos a sus espectáculos para divertirse.

“Yo digo que cuando tienes un hijo seguro de sí mismo ya le hiciste la vida, formemos a nuestros hijos así, capaces de vivir una vida plena y feliz, llenándolos de amor, de buena educación, de buena enseñanza y guiarlos por el buen camino; créanme que no me equivoco, denle a sus hijos unas bases seguras y no tendrán que preocuparse por nada más porque su camino ya está seguro”, afirmó.

Deseó para todos sus hijos, como lo logró con su quien hoy tiene 22 años, un camino de vida feliz, lleno de amor, seguridad en sí mismos para lograr todo lo que deseen y se propongan.

Alis y Morita recalcaron lo importante que es enseñar a los niños a agradecer a Dios por todo lo que les da, por la vida y por estar cerca de él. Por último, enviaron abrazos y felicitaciones a todos los niños en su día y, sobre todo, amor a todos, pues es una fuente inagotable que hace felices a las personas, porque vale la pena vivir.