El misterio del Hombre de la Sábana aumenta la fe

“Es un misterio el hombre plasmado en la Sábana Santa, pero si aumenta nuestra fe debemos entenderlo así”, manifestó el profesor y especialista en el tema, Jorge Elías Razú Dájer al impartir la conferencia “La Sábana Santa” en el marco de la Semana Mayor, que recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús ocurrida hace más de 2 mil años.

La noche del pasado miércoles en el Club Libanés de Mérida, Razú Dájer, quien desde 1991 imparte conferencias y pláticas con motivo de la Sábana Santa, declaró que esta pieza representa el espejo del evangelio; asimismo, dio a conocer que las últimas investigaciones en torno al tema son relativas a que a finales del año pasado un grupo de personas, utilizando la hiperrealidad, construyeron un cuerpo con textura de piel sintética con cabello y barba -similar a uno de tamaño natural-, con base en la datos obtenidos en la Sábana Santa, como las heridas y la posición del cuerpo, el cual está exhibido en la

Catedral de Salamanca, España, y que se proyecta que recorra diversas partes del mundo.

Recordó que la Sábana Santa actualmente se encuentra en una capilla anexa a la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista en Turín, Italia, y que a lo largo de los años ha sido sometida a investigación científica, como la realizada en 1978, que fue exhaustiva, y otra a finales de la década de los 90 del Siglo XX, que dejó nuevas aportaciones.

“La Sábana Santa representa literalmente cómo sucedieron los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús; está en todos los evangelios, sólo que lo leemos de prisa o muy rápido, o sólo en el Domingo de Ramos o Viernes Santo, pero está ahí al detalle versículo por versículo, palabra por palabra, hay muchas cosas explicadas y cuando hicieron el estudio de la Sábana Santa y compararon el evangelio con lo que el hombre que representaba la sábana estaba ahí, no podían creer tanta tortura, tanto sufrimiento que recibió el hombre de la sábana”, expresó.

En este sentido, Razú Dájer manifestó que la Sábana Santa es una muestra de lo que está plasmado en los evangelios sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

“Me interesé en el tema porque en una ocasión escuché una plática sobre la Sábana Santa y me llamó la atención, luego me encontré con un librito que tenía muchas fotos de la Sábana, y preparé una exposición para una Pascua juvenil en 1991, y desde ahí me empezaron a invitar a hablar sobre el tema”, dijo.