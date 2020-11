El momento es ahora, me dijo Maricarmen, mi prometida. Al principio no entendía la profundidad de esta frase cuando la utilizaba en diversos ámbitos de nuestra vida, en especial cuando le comentaba mis proyectos, mis deseos y sueños. Al principio parecía algo muy poético y hasta ahí, pero luego comprendí que expresa una enorme filosofía para lograr trascender en todo aquello que deseo llevar a cabo.

El momento es ahora, pues se suele vivir soñando en un futuro incierto, por ejemplo, los que viven esperando a que llegue el trabajo ideal o el puesto que tanto quieren o que incluso tenga la paga que tanto necesitan para empezar a chambear. A veces hay que tomar hasta lo mínimo con tal de seguir en la lucha y no quedarnos de brazos cruzados. Cuando nos aventamos en las oportunidades, aunque sean muy pequeñas, abrimos un camino para que oportunidades más grandes empiecen a aparecer.

El momento es ahora, pues mucha gente suele estar esperando que en el mundo haya completa paz o la economía se establezca para poder invertir en algo. Claro, primero hay que asesorarse financieramente, nunca hay que dejar eso de lado, pero existen muchas personas que no evalúan los riesgos por el simple hecho de pensar que no es el momento adecuado y por tanto dejan de lado la búsqueda de aquel logro y lo que tenían ahorrado se devalúa gracias a la inflación.

El momento es ahora, porque realmente no se necesita que acabe la pandemia del Covid para cumplir con un compromiso, para casarse, celebrar a una persona, concretar algún plan o para llamarle a ese amigo que hace tanto tiempo no ves. Ya hemos usado a esta enfermedad por bastante tiempo como nuestro pretexto. Quizá lo que tengamos que hacer es reconvertir el plan y dirigirlo a lo más esencial.

El momento es ahora y no por ello viviremos esperando por una calificación, un curso, un diplomado o un título; debemos aventarnos un gran clavado en búsqueda de nuestra realización personal ahora que podemos y no mañana que no sabemos qué podrá el destino deparar. La vida no se trata de un examen o de una carrera, mucho menos de puntajes. No podemos esperar a que se gane un concurso, puede ser que todo ello nunca llegue y solamente nos quedemos soñando.

El momento es ahora para cumplir tus sueños, para hacer lo que no habías hecho, intentar lo que has dejado a un lado. Tu momento, mi momento, su momento, el de todos nosotros, es ahora, es actuar de una vez, libre de cualquier atadura o preocupación por el futuro. Claro es indispensable planear, sin un mapa no hay meta aunque sí ansiedad, pero tampoco se puede siempre vivir en espera de algo para concretar lo que ahora mueve nuestro corazón.