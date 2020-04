La chich –figura en la que se transforma el Baba’l (la cosa, el mal, eufemismo para designar al diablo del que hablamos en la entrega pasada)- regresa al pueblo y pide posada en otra casa, proceder del que ya habíamos hablado y que usaba para apoderarse de las familias. Así lo hizo varias noches, hasta que un día el pueblo se dio cuenta de que cada día eran menos los habitantes.

Todos los días, la chich se comía a una familia y después tendía espinos en la entrada de la casa de sus víctimas y en todo el patio para que nadie entrara a ver que lo que había ocurrido. Cuando amaneció un día, los vecinos se percataron de que cada vez eran menos en el poblado, pero ignoraban a dónde se iba la gente.

Después de varios días, llega una persona de edad avanzada que pide posada en una casa. De mal humor, la dueña de la vivienda le dice que no recibe a nadie. El anciano insiste: “Abuela, acéptame porque yo no vine por nada. Tengo una misión que cumplir en este pueblo”. La dueña de la casa le responde: “Señor ¿qué viniste a hacer? Nosotros nunca aceptamos a la gente que viene de fuera, no damos posada, porque vemos que está desapareciendo la gente de este pueblo”.

El anciano, que resultó ser un j’men, le responde: “Señora no me quieres dar posada, pero esta noche viene la chich y les va a comer a todos. Cuando entre la noche va a venir la chich, lo vas a ver”. La señora le respondió: “Si quieres le aviso al resto de la gente que queda en el pueblo y que ya es poca”.

Entonces se reunió toda la gente que quedaba en el pueblo y el j’men les indicó que se compre un bulto de maíz, tres garrafas de trago, un tercio de tabaco, mucho tabaco y seis almudes de chile seco para moler. Se preparó el trago con miel y se agregó el chile para darle a tomar a la chich. Además del trago se cocinó un pavo y se preparó pepita y masa para hacer unos pibes. Al anochecer ven asomarse a la chich, venía de Xmaki’, que se encuentra a medio camino de Dzitbalché, cerca de Xbakab, allí está el lugar de donde viene la chich.

Cuando vio a lo lejos a la chich, el j’men le dijo a la gente: “Allí viene el baba’l”. Cuando se acercó la anciana, dice: “Ya vine nietecitos, qué bonitos están, ¿por qué están reunidos”. El j’men le pide que entre a la casa, ella replica: “No muchachos, no entro, aquí afuera voy a poner mi hamaca”. Entonces el j’men insiste en que pase y ella accede.

El j’men toma una bola de box lokok (la cera negra y pegajosa de abeja silvestre), hace un perro y lo pone en la entrada de la casa. Le advierte a la chich que si sale de la casa el perro se la va a comer. La anciana trata de salir y el perro le gruñe y ella vuelve a entrar.