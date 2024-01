El periodismo a través de los hechos

El periodismo es una profesión que ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años, la mayoría de los que se dedican a ella lo hacen con pasión desbordada y con la clara convicción de narrar de manera fiel lo que acontece a su alrededor. La investigación que realizan, la forma de narrarlo, interpretarlo y darlo a conocer es una loable hazaña.

Hoy quiero compartir algunos de los hechos vividos por uno de los periodistas más importantes de nuestro país, con poco más de 25 años de trayectoria, y que ha sido de los pilares más reconocidos de Tv Azteca. Él es Jorge Alfonso Zarza Pineda, nacido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fue el titular muchos años del noticiero Hechos AM.

El día domingo 19 de marzo de 2023, a las 17:30, se presentó en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) su primer libro titulado “En el lugar de los hechos” (2022), donde a modo de crónica va relatando cada una de sus aventuras como periodista, unas trágicas y otras no tanto, pero siempre con ese toque de pasión y adrenalina que lo caracteriza al momento de salir al aire en el noticiero (pareciera que se le escucha en la tele al momento de adentrarse en sus historias).

Una de ellas, es la Matanza de Acteal, en el municipio de Chenaló, a unas cuantas horas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuyo sangriento suceso se desató en el año de 1997: “Los paramilitares rodearon la capilla y empezaron a disparar durante varias horas a 45 indígenas. Los que estaban adentro del templo se escondieron como pudieron y los que alcanzaron a salir fueron recibidos a balazos. Había niños y mujeres embarazadas. Había ancianos”. Y más adelante sintetiza la razón por la cual se habría realizado tan deleznable evento de acuerdo a la opinión del taxista que lo llevó al lugar: “La mera verdad es que esa comunidad no quiso apoyar (económicamente) a los paramilitares, ya sabe, se unieron a los zapatistas y eso les costó la vida… es una venganza”.

Lo interesante del libro es que da a conocer situaciones y experiencias que sucedieron atrás de cámaras, todo lo que tuvo que atravesar para poder conseguir la nota y a lo que se vio expuesto. En varias partes hay una frase muy recurrente, y es precisamente la de “Olor a muerte”, algo que tiene grabado en su memoria y en sus sentidos.

Tuve la fortuna de poder presenciar la presentación de su libro en la Filey, y de tener la oportunidad de ser de las pocas personas en realizarle una pregunta, por lo que me gustaría compartirla: –“A lo largo de su trayectoria periodística, me imagino que ha visto cosas terribles, complicadas, ¿cuál ha sido el hecho que más le ha tocado, que más le ha afectado?”. A lo que él me respondió: “…Cuando yo veo por primera vez la muerte, la veo en Acteal y la veo a montones, la vi en niños, la vi en mujeres, la vi en ancianos, estaban cavando las fosas para enterrar a sus hijos, yo lo describo ahí como el Olor a muerte…”.

Su respuesta duró cerca de 3 minutos y la hizo de una manera sencilla, sincera; me retiré del lugar satisfecha, feliz de haberlo conocido y con su firma plasmada en mi libro, el cual guardo con muchos aprendizajes.