La utilización de redes sociales ha aumentado de manera dramática en la sociedad actual, conectados a ellas se encuentran casi todos, desde los niños pequeños hasta no pocos ancianos e indudablemente una enorme legión de adolescentes y adultos, pareciera ser que en este mundo ya no se “es” si no se existe en redes sociales, incuestionablemente las redes sociales tienen ventajas, principalmente la de acercar a los que están lejos, pero desafortunadamente también pueden alejar a los que están cerca.

La novedad es lo que nutre a las redes sociales, una de las más famosas sin duda es facebook, su creador y dueño Mark Zuckerberg ha batallado a través de los años por mantener actualizada su empresa, añadiendo funciones que la hagan más atractiva al mercado y sobre todo a las nuevas generaciones, las redes sociales se comienzan a enfrentar a la realidad de que cada día es más difícil ofrecer alternativas novedosas, por eso que Zuckerberg está mirando más allá de su actual empresa y su gran apuesta es el Mertaverso, un mundo virtual.

En el Metaverso se podrá adoptar la personalidad que desees, un hombre, mujer, niño, adolescente o cualquier otro, un universo hecho a nuestra medida, podremos a estar en cualquier parte del mundo, una montaña, desierto o alguna paradisiaca isla en donde podríamos interactuar con otras personas tal como ahora podemos hacerlo en las redes sociales, podremos comer, beber, viajar, bailar y prácticamente todo lo que hacemos en nuestro mundo real, pero sin la incomodidad de las limitaciones que en este mundo padecemos, podremos respirar bajo el agua, volar o ser inmunes al fuego, adquiriríamos de improviso los más refinados superpoderes de cualquier superhéroe.

Acceder a este mundo maravilloso será posible a través de la realidad virtual, en cientos o tal vez miles de entornos diferentes las personas podrían interactuar no solamente hablando, sino visitando tiendas virtuales, en las que se podrá comprar lo que se desee, la moda más reciente en ropa, o tal vez el automóvil que añoras o asistir a alguna conferencia, al poder comprar y vender lo que sea, sustituiría rápidamente a las tiendas en línea actuales, podrás con toda facilidad viajar a los países que siempre deseaste, sería un edén donde no habría cansancio, muerte ni enfermedad, todos serán eternamente jóvenes y atractivos, un mundo construido para satisfacer nuestros deseos, todos ellos.

En este mundo podrás vivir desde que despiertes hasta que te duermas, si es que quieres salir de él, la tentación de pasar la vida entera en un lugar que cumpla todos mis deseos será abrumadora, no pocos acabarán prefiriendo un mundo así, que el mundo real donde sufren, son rechazados, tal vez no sean tan atractivos y estén encadenados a una realidad que no se ajusta a lo que deseo, la meta es volver realidad este mundo en los próximos 5 años, la fuga de la realidad se volverá una constante y el amo y señor de este universo idílico será el señor Zuckerberg, acumulando millones de ciudadanos digitales que preferirán disfrutar del placer de esta nueva esclavitud, que la dolorosa aventura de ser un ser humano en el mundo real, ¿beberemos todos mansamente de este nuevo veneno?