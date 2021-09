Ahorrar es un hábito que muchos desean tener y que otros logran activamente en sus vidas, pues siempre se nos habla de él como la única o la mejor forma de preservar nuestro dinero y mejorar nuestras finanzas. Pero por otro lado, el ahorro no siempre resuelve nuestros problemas, si no que en algunos casos puede ser peligroso depender únicamente de ahorrar para hacer frente a los imprevistos.

La verdadera solución a nuestros problemas de ingresos y patrimonio es la inversión, pues el ahorro no preserva el valor del dinero debido a la inflación, lo cual disminuye nuestro recurso año tras año, ya que la inflación es una circunstancia prácticamente intrínseca del dinero.

La inversión aumenta nuestro recurso, sin embargo, invertir requiere un riesgo y eso es lo que aterra a muchas personas, ya que es entendible que nos aferremos al dinero debido a que cuesta mucho ganarlo, y lo que percibimos vale muy poco como para arriesgarlo, ¿verdad?

Es este razonamiento lo que causa que la gente ni siquiera considere a la inversión como una alternativa, pero en la escala real de las circunstancias, el ahorro sí ayuda en algunas cosas, pero no soluciona todos los problemas, así que debemos tomar ese primer paso.

Un mito muy grande sobre las inversiones es que se requiere mucho dinero o que solo los millonarios invierten, sin embargo, hoy en día tenemos al alcance muchas oportunidades de inversión que se acoplan a los diferentes perfiles y posibilidades de las personas. Hoy vivimos un mundo lleno de oportunidades que permite democratizar los recursos y las opciones, la situación con esto es que ahora sólo depende de las personas y de su actuar para mejorar sus finanzas.

Ahorrar es poner nuestro dinero a descansar e invertir es poner tu dinero a trabajar, por lo que si tu dinero puede trabajar por ti, aprovéchalo para no trabajar tú toda la vida.

El objetivo es diversificar los ingresos a través de múltiples fuentes, porque si solo dependemos de nuestro empleo para vivir, corremos el riesgo de perder nuestro único sustento, y si no tenemos o fomentamos otras alternativas, estaremos muy cerca de la bancarrota.

Ahorrar puede parecer la única y mejor opción porque sabemos como funciona y las inversiones no, debido a que nunca aprendimos y la gente que nos rodea tampoco ha invertido o tuvo mala experiencia, por lo que al ser un tema desconocido y “peligroso” ni siquiera llegamos a considerarlo, pero debemos abrir nuestros horizontes, pues hoy en día en un mundo tan volátil, ir a la segura puede ser el mayor riesgo.

No permitas que la falta de información te prive de una mejor calidad de vida y mucho menos de una vida tranquila, no existe la prosperidad en la seguridad, la decisión es tuya, tú decides si ahorras para preservar o si inviertes para incrementar, recuerda que el dinero no toma decisiones; tú lo haces.