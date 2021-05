Una de las situaciones más complicadas en la vida es cerrar círculos. Y específicamente me refiero a esos círculos que tienen que ver con relaciones personales y de trabajo, ciclos que se cumplen y ya no se da para más, de un lado, del otro o de ambos. Finiquitar asuntos es una cuestión titánica cuando se estuvo mucho tiempo en ese círculo y más cuando creamos lazos afectivos con las personas.

Algunos círculos o relaciones terminarán simplemente su ciclo y otros deberán terminar por cuestiones o causas de fuerza mayor, pero siempre será una piedra muy pesada el proceso de entender que ya fue y que no será nunca más. Aquí 5 acciones a realizar para poder cerrar círculos de la mejor manera:

1.- Aceptar.- Primero en la lista, pues este es el arranque de todo proceso. Aceptar que se terminó, que ya sucedió y que era lo que tenía que ser. Una vez que aceptes lo sucedido, te será mucho más sencillo realizar y tomar los otros pasos para lograrlo. No solo será más simple, sino más rápido y permitirás la entrada de cosas nuevas en tu vida.

2.- Resignarte.- La resignación es la conformidad de que ya no se puede hacer nada. El caso es que conforme o no, tendrás que resignarte en algún momento de que ya no se puede volver el tiempo atrás o resolver alguna situación que ya estaba perdida.

3.- Perdonar.- Una regla obligatoria es perdonar a la persona por lo sucedido, pero principalmente, perdonarte a ti mismo. Por todo lo que hiciste, por todo lo que pudiste hacer y por orgullo no quisiste hacer. El perdón es la tranquilidad del alma misma, sin él, no podemos continuar de manera sana nada en nuestras vidas.

4.- Aprender.- Al cerrar un círculo debes de quedarte con los mejores momentos, pero si te costara trabajo esto, entonces quédate con lo que puede ayudarte a mejorar como persona. Toma lo mejor, lo bueno, lo que te sirva y sobre todo, lo que te permita crecer como ser humano y aprender para desarrollarte como tal.

5.- Soltar.- Como cereza del pastel y ya para terminar de cerrar exitosamente el círculo, tenemos que soltar, dejar ir. No hablo de olvidarlo, sino de poder recordarlo con agrado o como algo que ya no duele, si ese fuera el caso. Soltar es el complemento de perdonar. Eso te hará tener días de inmensa tranquilidad.

Recuerda que todo lo que sucede pasa por algo, pero antes que nada, toma lo que te sirva y cambia tu libro, así podrás recibir cosas nuevas y mejores en tu vida. Ábrete e incrementa las probabilidades de ser feliz.