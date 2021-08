Si bien hemos oído hablar de aquel refrán que dice que el tamaño no importa, para esta ocasión me permitiré demostrar que además del tamaño, a veces, la cantidad es un complemento necesario de la calidad. Si bien utilizamos esa frase para darle fortaleza a los pequeños, a los que van en desventaja, te demostraré que hay cosas en la vida que sería mejor que hagamos en cantidad de veces, además de la calidad. Cuando hablo de cantidad de veces, es que lo hagas en repetidas ocasiones, lo más que puedas, que no dejes pasar una oportunidad de hacerlo pues esos momentos son los que se te quedan conforma va transcurriendo la vida.

Aquí 5 cosas que debes hacer en mayor cantidad de veces, o dicho de otra forma, que debes hacer mucho:

1. Ser agradecido: Dar las gracias por todo lo que sucede y por todo lo que tienes y eres. Este paso básico es el inicio de vivir una vida tranquila y en paz. Te aclaro que también agradecer por lo que NO sucede, es parte de este primer paso de hacerlo muchas veces. Mientras más agradecido estés de corazón, mucho más feliz y pleno te sentirás.

2. Reír: Puedes considerarlo en cualquiera de sus modalidades: reírse, sonreír, carcajadas o cualquier otra versión de la misma, pero la risa en cantidad es un sanador eterno de momentos tristes y no deseados, incluso, es una receta mágica para sacar estrés y darte cuenta de lo que tienes que te permite estar ahí donde estás y valorar a la gente que te rodea. Es válido reírse en grupo o solo, como sea, pero ríe mucho.

3. Pensar: Sin importar cuán grande creas que son tus pensamientos y tus sueños, sigue pensando así. No te frenes por pensar en pequeño o disminuyas el tamaño de tus sueños, porque estás condenándote a cumplirlos y luego darte cuenta que pudiste hacerlos y tenerlos más grandes. Piensa en grande.

4. Disfrutar: Si ya pensaste en grande, solo te queda disfrutar de la misma manera, disfruta todos y cada uno de los momentos que la vida te puso enfrente, pues algunos no se repetirán jamás. Hay oportunidades que no se nos presentan en dos ocasiones. Mucha gente se arrepiente por no haber intentado algo en la vida, pero nadie se arrepiente por haberlo dado todo y fracasar.

5. Vivir: Siempre te cruzarás con personas que creen que eres una persona intensa porque siempre andas buscando ser o hacer algo, y eso mis queridos lectores, es oro puro. El tiempo pasa sin clemencia, así es que vive al máximo como tú quieras hacerlo. Es tu vida, de nadie más.