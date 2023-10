Podrían ir 5 mujeres por gubernaturas: INE

Las comisiones unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos y la de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) avalaron por mayoría el acuerdo mediante el cual los partidos políticos deberán postular cinco mujeres y cuatro hombres en los nueve estados donde habrá elecciones para Gobernador en 2024, incluyendo Yucatán, donde los institutos políticos deberán sujetarse a dicha normativa.

Se trata del “Acuerdo del Consejo General del INE, por el cual se emiten criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas y jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los procesos electorales locales de 2024 en los que participen, ya sea de manera individual, por coalición o candidatura común”.

El consejero electoral del INE, en la Ciudad de México, Uuc Kib Espadas Ancona, precisó que dicho dictamen se someterá a votación del Consejo General del Instituto, en sesión programada para mañana, en la que se podrá realizar modificaciones, y adelantó su posicionamiento en contra.

“Esto significa que el Instituto Nacional Electoral otra vez le está valiendo gorro, y está haciendo cosas para lo que no está facultado. Yo no estoy de acuerdo que el INE actúe en materia que expresamente el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) ha dicho que no tiene atribuciones para hacerlo, esto ya fue dicho en 2020 y 2022, el INE no tiene atribuciones para vigilar la paridad horizontal así llamada en las gubernaturas”.

Agregó que si dicho acuerdo fuera aprobado por el Consejo General del INE, integrado por 11 consejeros electorales, entonces los partidos políticos podrán recurrir a inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Por lo pronto esto fue aprobado en comisiones pero todavía no es una cuerdo, para ser un acuerdo del Consejo pues tiene que pasar por el Consejo y ya entonces quedará como acuerdo y en su caso podrá ser impugnado por los partidos políticos”, expuso Espadas Ancona.