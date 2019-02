Israel Cárdenas/Mérida

El PRI en Yucatán se alista para un proceso de “consulta a la base” para elegir a su nuevo presidente estatal por lo que, en un hecho inédito en los últimos años, se han apuntado al menos diez aspirantes que fueron postulados por diferentes grupos políticos, que están acordando que el proceso se realice el domingo 24 de febrero.

En este clima político, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco reveló sus aspiraciones por buscar la presidencia nacional del tricolor.

La última vez que el PRI eligió a un presidente estatal por consulta a la base fue hace 16 años, en febrero de 2003 cuando compitieron dos candidatos y resultó ganador Carlos Sobrino Sierra, quien entró en funciones en marzo de ese mismo año.

Se menciona al empresario y ex comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), Álvaro Traconis Flores; al diputado local, Luis Enrique Borjas Romero; al ex delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Béjar Herrera; al diputado federal, Juan José Canul Pérez; al ex director de Servicios Integrales para la Conservación del Estado de Yucatán, Eloy Quiroz.

Asimismo, se señala al ex delegado de la Semarnat), Jorge Carlos Berlín Montero; de la misma forma a la ex alcaldesa de Temax, Olivia Kú Crespo; al ex consejero jurídico, Sergio Cuevas González; al dos veces alcalde de Sucilá, Diego Luego Interián; al secretario adjunto a la presidencia del Comité Estatal del tricolor, Francisco Medina Sulub; y el diputado local y ex alcalde de Izamal, Warnell May Escobar.