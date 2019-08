Henry Chablé/Mérida

Hace unos días, Elías Cuevas Aguilar, de 15 años de edad, hizo historia al convertirse en el primer campeón internacional del judo de Yucatán, al ganar la medalla de oro en el US Open de Miami, Estados Unidos.

Sin duda un logro muy importante para el yucateco que lleva ocho años practicando dicha disciplina, sin embargo el joven aún tiene hambre de triunfo, por lo que buscará conseguir otra hazaña, solamente que ahora lo intentará en el Campeonato del Mundo, a realizarse en Kazajistán, del 25 al 28 de septiembre.

Cuevas Aguilar se convirtió en un verdadero verdugo de los judocas estadunidenses de la división de -55 kilogramos de la categoría cadetes, pues los tres combates que sostuvo para quedarse con la corona fue ante los de casa, a quienes venció sin problemas.

“La medalla de primer lugar es el resultado de todo el trabajo realizado durante el año. El fogueo en la competencia fue muy importante para mí, ya que me enfrenté a duros rivales, pero hice lo que me corresponde”, expresó el judoca en su visita a Novedades

Yucatán.

Próxima hazaña

Desde su llegada a Mérida, el pasado lunes, Elías inició su preparación de cara al Mundial de Kazajistán, donde busca llegar lo más lejos posible, aunque sabe que la competencia será muy reñida.

“Estoy seguro (de) que enfrentaré combates muy duros, es por eso que estoy entrenando al máximo, porque quiero hacer historia”, explicó el pupilo de Rey del Rodríguez.

Cuevas Aguilar confesó que tuvo sus primeros contactos con el judo gracias a su padre, quien a través de videos le enseñó todo sobre el deporte de contacto.

“Con mi papá empecé a ver peleas y tras un tiempo me metió a practicar el judo. Con el paso del tiempo empecé a ganar, eso me gustó y me dio más motivos para continuar en este deporte”, recordó.

Agradeció todo el apoyo que ha recibido en los ocho años de trayectoria por parte de sus padres, Guido Cuevas Abraham y Karime Aguilar Nechar, ya que juegan un papel fundamental para que pueda representar a México y Yucatán a nivel nacional e internacional.