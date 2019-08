Eligen a dos yucatecos para campeonato de box en Bogotá

Henry Chablé/Mérida

En el próximo campamento deportivo de entrenamiento que realizará la delegación mexicana de box, del 9 al 30 de septiembre, en Bogotá, Colombia, se contará con la presencia de dos yucatecos: el juez Rafael González Carrillo y el joven sensación del pugilismo amateur Zaid Yam Espinosa, de apenas 15 años de edad.

Después de más de 10 años, se volvió a convocar a un juez del Estado para ser parte de un evento deportivo del combinado nacional; los últimos en ser llamados fueron Luis Chi y Carlos Gaspar García, quienes en ese momento viajaron hasta Puerto Rico.

En esta ocasión llegó la oportunidad para González Carrillo, secretario técnico de la Asociación Yucateca de Box, quien dijo sentirse muy emocionado porque podrá demostrar sus conocimientos a nivel internacional.

“Estaba tranquilo en casa cuando el propio Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Box, me llamó y me dijo que fui convocado. Esa noticia fue algo que no me esperaba, fue sorpresivo”, indicó el juez.

Recordó que es la segunda vez que es seleccionado; sin embargo en la vez anterior no pudo acudir por falta de apoyo.

Destacó que en Bogotá realizará trabajos como juez-árbitro, ya que tendrá participación en peleas de eliminación que serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Voy a dar lo mejor, quiero ser reconocido a nivel internacional. Mi sueño es poder llegar a unos Juegos Olímpicos”, finalizó.