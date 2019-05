José Salazar/MÉRIDA

En el marco de la conmemoración del Día de la Madre, datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en Yucatán el 17 por ciento del total de mujeres que han tenido hijos, son muy jóvenes, o sea tienen entre 12 y 19 años de edad.

Es decir, casi 2 de cada 10 yucatecas dieron a luz a temprana edad, lo que significa que muchas de ellas ni siquiera había terminado su educación secundaria.

Son cerca de 145 mil las mujeres que son madres y tienen entre 12 y 19 años de edad.

En la entidad, de las casi 845 mil mujeres que son madres, el 17 por ciento son adolescentes, índice que se ha mantenido en los últimos cinco años.

De la población yucateca (2 millones de habitantes), el 51 por ciento son mujeres y de ellas, el 84 por ciento son madres.

Métodos anticonceptivos

Un dato de relevancia en este tema es que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) del Inegi en 2014 señaló que de las 3 millones 234 mil 860 adolescentes de 15 a 17 años que viven en México, el 98 por ciento declararon conocer algún método anticonceptivo.

Sin embargo, 5 de cada 10 no utilizó algún método porque no lo planeó o no creyeron quedar embarazadas.

En Yucatán, el 20 por ciento de las jóvenes que inician su vida sexual entre los 14 y 17 años de edad resultan con embarazados no deseados, reportan cifras oficiales.

Con el 17 por ciento de los embarazos que recaen en adolescentes, la entidad supera la media nacional que es de 15 por ciento y de seguir a ese ritmo, se estima que en 2030 la entidad se colocaría, junto con Michoacán y Chihuahua, en los primeros lugares.

La Encuesta Intercensal del Inegi en 2015 reveló que en el Estado, de las mujeres en edad fértil que han tenido relaciones sexuales, 65.1 por ciento no usaron métodos anticonceptivos en su primera relación.

El informe también destaca que una cuarta parte de las mujeres de 15 a 19 años, declaró que su último hijo nacido vivo, no fue planeado.

Con las cifras más recientes del Hospital Materno Infantil de Mérida (enero-abril de 2017), los partos atendidos fueron mil 543, el 28 por ciento, es decir 431 correspondió a adolescentes.

De este grupo, 12 casos fueron en menores de 15 años de edad y del resto, las edades fluctuaron entre los 15 y 19 años.