Candelario Robles/Mérida

Desde Yucatán se buscarán a los 10 emprendedores que estén resolviendo los problemas sociales y medioambientales más urgentes del país, por lo que se abrió la convocatoria para que desde la entidad se instale el laboratorio Irrazonables del 2019, en que se conectará a los ganadores de la convocatoria con las grandes empresas fondeadoras de recursos de todo el país.

Un cofundador de Irrazonables, Raúl De Anda Álvarez, detalló que, por primera vez en Yucatán, se reunirán en un solo lugar integrantes del ecosistema emprendedor local y nacional para el impulso de soluciones diseñadas desde las necesidades de comunidades de alta vulnerabilidad en México.

Explicó que el programa se llevará a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre en la hacienda Itzincab, con entrenamiento intensivo y una experiencia de aprendizaje y validación práctica.

“A través de este entrenamiento los participantes obtendrán herramientas, metodologías y entregables que potenciarán su emprendimiento; desarrollarán habilidades únicas, tomarán talleres y mentorías de personas experimentadas y exitosas”.

Señaló que mediante el programa se busca darle solución a los problemas urgentes del país; de ahí que Irrazonable sea instituto, porque prepara a los emprendedores, les brinda las herramientas, las habilidades y genera una comunidad.

“Tenemos emprendedores desde 20 años (de edad). que están cultivando granjas de grillos y las transforman en harina fuerte en proteína, hasta emprendedores de 65 años que están haciendo biodiesel; en cualquier edad, si tienes un buen proyecto, una buena empresa, nosotros podemos apoyar”, refirió.

La directora de Programas Irrazonable, Sabina Malacón Margolles, detalló que antes no se enseñaba tanto el emprendimiento, no era tan normal, después se comenzó a ver más, pero los emprendimientos no salían bien, eran mucho más tradicionales como fruterías.