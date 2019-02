Israel Cárdenas/MÉRIDA

El empresario yucateco Francisco Rivas Gamboa se perfila como candidato de unidad a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán a unas horas de la emisión de la convocatoria que llevará al proceso interno considerado para el domingo 24.

Rivas Gamboa ha mantenido interlocución con los grupos políticos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el del ex senador y ex diputado federal Emilio Gamboa Patrón, el de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el del ex diputado federal Liborio Vidal Aguilar, el del ex mandatario estatal Rolando Zapata Bello y con dirigentes de sectores y organizaciones.

Actualmente, Francisco Rivas es presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Yucatán, y en la actividad política ha fungido, entre otros puestos, como secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en tres periodos consecutivos, el del entonces presidente estatal Mauricio Sahuí Rivero, luego con Alaine López Briceño y seguidamente con Luis Hevia Jiménez; posteriormente solicitó su baja del cargo al entonces gobernador Rolando Zapata Bello. Asimismo, ha fungido como asesor de estrategias de campaña como la del ex diputado federal Pablo Gamboa Miner.

Ayer, entre la clase política del PRI se dio a conocer el consenso entre grupos políticos para postular al empresario como candidato de unidad a la presidencia estatal del instituto político porque consideran que es un personaje con trayectoria limpia, liderazgo, experiencia y que tiene comunicación directa y está relacionado con todos los dirigentes del tricolor en esta entidad.

Asimismo, manifestaron que el tricolor requiere de un líder que una a todos los grupos políticos lo cual permita preparar la estructura partidista y a los liderazgos que tendrán la oportunidad de ser candidatos rumbo a las elecciones intermedias de 2021 y que el próximo dirigente deberá enfocarse al trabajo político de partido para fortalecer su presencia en el territorio.

Hay que recordar que el mes pasado el PRI inició el proceso para renovar sus órganos de dirigencias estatales que tuvo como primera convocatoria la elección del nuevo Consejo Político Estatal en Yucatán, cuyos integrantes rindieron protesta hace unos días.