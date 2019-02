Redacción/Novedades Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán (CCE), Juan Manuel Ponce Díaz, consideró que para mejorar el servicio de transporte urbano en Mérida primero se tiene que abordar el tema desde un aspecto de movilidad que integre mejorar la validad, promover una buena cultura del usuario y pactar un rediseño de las rutas, lo cual se deberá hacer este inicio de año a través de mesas de trabajo con los permisionarios.

Cuestionado sobre el tema, manifestó que el problema en el servicio se muestra serio y difícil de solucionar ya que se vienen arrastrando deficiencias desde hace varios años, a lo que se suma además las constantes disputas entre un incremento en las tarifas o al subsidio para el combustible.

“Es un tema que si no se aborda ahora al inicio del Gobierno, donde puedan estar de acuerdo el ejecutivo estatal con el ejecutivo municipal y los concesionarios, vamos a seguir hablando del tema como siempre, pasa un año y el asunto se vuelve a un diálogo entre subsidio o tarifas”, apuntó.

Ponce Díaz remarcó que ante este panorama y por la supuesta crisis por la que aseguran atravesar los permisionarios, en algún momento se tiene que parar ese diálogo por lo que dijo, la sociedad se encuentra “entrampada” en eso por décadas.

“Creo que definitivamente el Gobierno del Estado tiene que hacer una mesa de diálogo profunda con los empresarios del sector y pactar una transformación integral del servicio, no me parece para nada que sigamos hablando de tarifas vs subsidio”, expuso.

Reconoció que económicamente hace falta un alza a las tarifas en el servicio, considerando el incremento en el combustible, las refacciones y las mismas unidades así como la propia mano de obra, aunque ello no es bien visto por el público usuario que demanda mejoría en el transporte.

“El problema que tenemos es que políticamente hablando, incrementar la tarifa es difícil desde el punto de vista del usuario, pero también se requiere que se mejore el servicio. Por eso hay que parar ese diálogo y a corto plazo solucionarlo, pero con un proyecto que se mire hacia el futuro”, insistió.

El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cancintra) en el Estado opinó que obtener una mejor movilidad en la ciudad es algo que llevará mucho tiempo, a lo que urgió “desentrampar” el tema de tarifa o subsidio pero con un compromiso, tanto de los empresarios como del Ejecutivo estatal.

“Necesitamos un proyecto mucho más integral que mejore la movilidad y dé solución al transporte de manera integral. En la medida que sigue pasando el tiempo, va ser más difícil subir la tarifa o el subsidio y el servicio será menos eficiente, el tema hay que solucionarlo ya”, acotó.

Como informamos el viernes, el director del corporativo Minis 2000, Rafael Canto Rosado, advirtió que si el Gobierno del Estado no garantiza una estabilidad económica para la operatividad del transporte urbano, el servicio en la ciudad continuará siendo deficiente, no obstante, aseguró que los concesionarios aguantarán “hasta donde puedan”.